İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Kabine Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Münbiç yol haritasının önemi vurgulandı. . Trump ile görüşmede FETÖ ile mücadele de görüşüldü. Trump, İdlib Mutabakatı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. ABD ile Gaziantep'teki eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kaşıkçı cinayetinin önümüzdeki günlerde aydınlatılması hakkında konuşuldu.

DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI



Zaten bu konuyla ilgili Ömer Çelik açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın MHP'yi, onun tabanını hedef alan bir değerlendirmesi söz konusu bile değil. Kastettiği, özensiz hazırlanması halinde bir Af Yasası'nın doğuracağı toplumsal sonuçlardır.





29 EKİM RESEPSİYONU



29 resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Burdan siyasi bir polemiğe gidilmesi iyi niyetle bağdaşacak bir durum değil. 29 Ekim resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Üçüncü havalimanının yapılması münasebetiyle.



ANDIMIZ KARARI



Danıştay kendini yürütmenin yerine koydu. Buradan yeni bir siyasi polemik ortaya çıkarmak doğru olmaz. Türk ifadesinden kimsenin rahatsız olması söz konusu değildir. Milli kimlik ile ilgili bir tartışma yok. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız.



KAŞIKÇI CİNAYETİ



Otoparktaki araçla ilgili inceleme yapılacak. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili Suud makamlarının büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. İkili ilişkilerimiz noktasında Suud tarafından gelen ortak çalışma teklifine olumlu cevap verdik. Biz bu süreci büyük bir hassasiyetle yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak.



Konu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir konu değildir. Türkiye, burada uluslararası hukuk çerçevesinde kendi milli hukuk kuralları çerçevesinde olayın aydınlatılması için gerekli adımları atmaktadır. Mesele, menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir.



DOĞU AKDENİZ'DE TACİZ

Bizim açımızdan bir ihlal söz konusu değil. Oradaki her hangi bir tasarruf Türkiye ve Kıbrıs Türkleri dikkate alınmadan atılan adımlara müsaade etmemiz söz konusu değil. Gemilerimizin sondaj çalışmaları devam edecek.

ABD YAPTIRIMLARI KALDIRACAK MI?

Beklentimiz yaptırımların en kısa sürede kaldırılmasıdır. ABD'nin en kısa sürede adım atmasını bekliyoruz. Bu ikili ilişkilerin normalleşmesi sürecinde pozitif bir adım olacaktır

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

Cumhurbaşkanımız önemli bir tartışma başlattı. Bunun hukuki boyutu var. Siyasi tarafları olacak. Adım adım görelim bu tartışma nasıl derinleşecek. Siyasi partinin şirket ortağı olması siyasi partiler pratiği açısından da uygun olmadığı şeklinde. Önümüzdeki günlerde bu konuların detayı ortaya çıkınca değerlendireceğizdir.