23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:52Güneş 07:17Öğle 12:55İkindi 15:50Akşam 18:20Yatsı 19:40
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 94.682 -1.84
  • Altın: 223,745 0.45
  • Dolar: 5,6803 0.31
  • Euro: 6,5153 -0.19

Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba iddia

»
Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba iddia
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakınındaki danışmanlarından Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini internetten görüntülü görüşme programıyla kontrol ettiği öne sürüldü
Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba iddia Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba iddia Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba iddia

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı iki Suudi yetkiliyi  referans vererek yayımladığı haberde, Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası görevden  alınan Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla  iletişim halinde olduğu iddia edildi.

Haberde, Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirtilen  kaynaklardan birinin, Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu  odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylediği kaydedildi. Bu bağlantı  esnasında Kahtani'nin Kaşıkçı'yı aşağılamaya başladığı ve hakaretler ettiği de  iddialar arasında yer aldı.

 

Türk istihbarat kaynakları referans verilerek, Kahtani'nin odada  bulunan katillere "Bana o köpeğin kafasını getirin." gibi sözler sarf ettiği  ileri sürülen haberde, Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülme sürecini canlı olarak  seyredip seyretmediğinin bilinmediği ifade edildi.

"Suudi Kraliyet Mahkemesinden bir yetkili" olarak belirtilen diğer  kaynak ise Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu Kahtani'nin almasının istenildiğini  kaydetti.

İsmi belirtilmeyen Kraliyet Mahkemesi çalışanı, Suudi Arabistan'ın  Kaşıkçı cinayeti sonrası yaptığı soruşturmada görevden alınan Kahtani'nin hapis  cezası almadığına vurgu yaparak, sosyal medya üzerinden paylaşımlarını sürdürdüğü  iddiasında bulundu.

Suud bin Abdullah el-Kahtani, 2017 yazında sosyal medyadan "Kimsenin  yönlendirmesi olmaksızın kararlar aldığımı mı düşünüyorsunuz?" paylaşımında  bulunmuş, özellikle LübnanBaşbakanı Saad Hariri'nin gözaltına alınmasında  oynadığı rol ve Suudi Kraliyet ailesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a  muhalif olabilecek isimleri susturmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Haberde ayrıca, başka bir Suudi yetkili kaynak gösterilerek, "Yaşanan  olaylar Muhammed bin Selman'ı görevden almaya yetmeyecek fakat muhtemelen tamiri  çok uzun yıllar alacak. Çünkü Kral kendisini koruyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasında önemli rol oynayan ve seçimi  kazandıktan sonra "başstratejist" olarak göreve getiren Steven Bannon'a  benzetilen Kahtani, Riyad yönetimi lehine çalışmak üzere bir sosyal medya hesabı  kurmasıyla biliniyor.

Öte yandan Kahtani, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin kaçırılmasında ve  Selman'a muhalif Kraliyet Ailesi üyelerinin susturulmasında planlayıcısı olarak  biliniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Savcı babanın adalet isyanıSavcı babanın adalet isyanıÜniversite öğrencisi E.B, arkadaşının ısrarı üzerine gittiği bir evde cinsel saldırıya uğradı. E.B.’ye tecavüze yeltenen Can G. serbest bırakıldı.
Polis böyle yakaladı! Görüntüleri zorla sildirtti…Polis böyle yakaladı! Görüntüleri zorla sildirtti…Adana’da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı. Gazetecileri fark edince görüntüleri zorla sildirdi.
Sıra PKK'lı işadamlarındaSıra PKK'lı işadamlarındaPKK’lı korucularla muhtarların görevlerine son verilmesinin ardından terör örgütüne para aktaran işadamları kıskaca alındı.
Türk istihbaratının radarına takıldı! Bakın kim çıktıTürk istihbaratının radarına takıldı! Bakın kim çıktıSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaşıkçı cinayetinin emrini ve planını getiren en kritik kişinin kimliği ve fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul'da dev operasyon!İstanbul'da dev operasyon!İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da 40 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Kral Selman'ı uyutmuşlarKral Selman'ı uyutmuşlarSuudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bilgiyi günlerce babası Kral Selman bin Abdülaziz’den sakladığı ortaya çıktı.
  • Mesut Özil tarihe geçti!23 Ekim 2018 Salı 07:32
  • Onlar da fırsatçı oldu!23 Ekim 2018 Salı 07:30
  • Kadıköy'de cezaevi firarisi dehşet saçtı!23 Ekim 2018 Salı 07:29
  • Otoparktaki aracın sırrı çözüldü!23 Ekim 2018 Salı 07:28
  • Dünya devleriyle kritik görüşme!23 Ekim 2018 Salı 07:25
  • CIA Başkanı Türkiye'ye geliyor23 Ekim 2018 Salı 07:23
  • Meteoroloji'den ktitik uyarı!23 Ekim 2018 Salı 07:20
  • Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba iddia23 Ekim 2018 Salı 07:19
  • Maltepe'de öğrenci yurdundu sır ölüm!23 Ekim 2018 Salı 07:16
  • İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar23 Ekim 2018 Salı 07:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri