23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Onlar da fırsatçı oldu!

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Onlar da fırsatçı oldu!
İmar Barışı’na başvuru sırasında istenilen bilgilerde hata yapmak istemeyenler mimarlık şirketlerine başvurunca bu işi de fırsatçılığa çevirenler ortaya çıktı.
Onlar da fırsatçı oldu! Onlar da fırsatçı oldu! Onlar da fırsatçı oldu!

Bakanlık yetkilileri ise bu firmalarla çalışan vatandaşların dikkatli olmasını gerektiğini belirterek, “Yanlış bilgilerle başvuru yapma ihtimali de var. Bu firmalardan doğru başvuru yapılacağına dair teminat alınmalı” tavsiyesini yapıyor.

İmar Barışı’ndan yararlanabilmek için son günlere girildi. Son başvuru tarihi 31 Ekim olan, son ödeme tarihi de 31 Aralık olarak belirlenen İmar Barışı kapsamında yapılan başvurular 7 milyona yaklaşırken, yapılan ödeme miktarı da 4.5 milyar lirayı buldu.

 

Binaların tapu alabilmesi için önemli bir fırsat sunan İmar Barışı, bazı fırsatçıları da ortaya çıkardı. İmar Barışı’na e-devlet üzerinden başvuru yaparken istenilen alan değeri, metrekare, aykırılık gibi bilgileri bilmeyenler mimarlık ve müteahhitlik şirketlerine yardık almak için başvuruyor. Çünkü yanlış beyan tespit edildiğinde alınan belge iptal oluyor. Ancak bu işi de fırsatçılığa çevirip, çok yüksek fiyatlar isteyen mimarlık ve müteahhitlik firmaları türedi. ;

Gazete Vatan'dan Meltem Kara'nın haberine göre; Hatta emlakçılar bile bu işi yapmaya başladı. Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için ilk etapta gerekli olmayan proje çizimlerini yapıp 15 bin hatta 30 bin lira isteyenler de var. Oysa ki Yapı Kayıt Belgesi almak için süreci yürüten firmalar daire başı 200-300 lira gibi bedellerle bu işlemleri yapıyor. Tapu işlemleri de dahil edildiğinde hizmet bedeli daire başı yalnızca 2-3 bin lira oluyor.

BELGE Mİ, TAPU MU?

İmar Barışı, yapılacak işlemler açısından iki etaba ayrılıyor. İlk etap, başvuru sürecinden ödemenin yapılıp Yapı Kayıt Belgesi almak olarak değerlendirilebilir. İkinci etap ise Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra binanın tapusunu almaya kadar işleyen süreç olarak ifade edilebilir.

İlk etapta başvuru esnasında ada ve parsel bilgileri, inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı alanları, yapıdaki konut ve işyeri sayısı, yapının bulunduğu arsanın alanı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri, yapı sınıfı, imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi gibi bilgilere sahip olunması gerekiyor. Bu bilgilerle başvuru ve ödeme yaptıktan sonra Yapı Kayıt Belgesi alınabiliyor. Bu bilgilerde hata yapmak ve belgesinin iptal edilmesini istemeyenler mühendislik ve mimarlık firmalarından destek almayı tercih ediyor. Ancak bu firmalardan bazıları, Yapı Kayıt Belgesi alınırken gerekli olmayan proje çizimlerini de yaparak çok yüksek rakamlar talep ediyor. Yapı Kayıt Belgesi’ni aldıktan sonra tapu işlemlerini bile çözmüyor.

Proje çizimleri, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra tapuya giden ikinci etapta gerekli oluyor. Belgesini alanların önce iskanlı tapu için bina projesini hazırlatması gerekiyor. Ardından bina zemin tespit tutanağının onaylatılması ve belediyeden ‘iskan olur’ yazısı alınması gerekiyor. Tüm bu bilgiler tapuya teslim edildikten sonra iskan tapu bedeli hesaplanıyor ve belgeye yapılan ödemenin dışında yeni bir tapu bedeli daha ödeniyor. Son olarak iskanlı tapu çıkarılıyor.

BAKANLIK UYARDI: TEMİNAT İSTEYİN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın kolayca başvurabilmesi için e-devlet üzerinden uygulama yaptıklarını ancak bu tür mühendislik firmalarına başvurmayı kişilerin tercihlerine bıraktıklarını söyledi. Yetkililer, bu firmalarla çalışan vatandaşların dikkatli olmasını gerektiğini belirterek, “Yanlış bilgilerle başvuru yapma ihtimali de var. Bu firmalardan doğru başvuru yapılacağına dair teminat alınmalı” tavsiyesini yapıyor.

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