CIA Direktörü Gina Haspel'in, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye geleceği bildirildi.
23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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CIA Başkanı Türkiye'ye geliyor
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