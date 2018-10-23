Trump'ın hamlesi Avrupa'yı korkuttu!

AB icra organı Avrupa Komisyonu’ndan dün INF anlaşmasının korunması yönünde açıklama geldi. Anlaşmanın Avrupa savunmasının mihenk taşlarından olduğunu hatırlatan AB Komisyonu sözcülerinden Maja Kocijancic, “ABD ve Rusya Federasyonu’nun anlaşmayı korumak, tam ve doğrulanabilir şekilde uygulanmasını sağlamak için yapıcı diyalog içinde kalmaları gerek” dedi.

Anlaşmanın Soğuk Savaş’ın ve nükleer silah yarışının sona ermesine katkı sağladığını ifade eden Kocijancic, “Bu anlaşma sayesinde yaklaşık üç bin nükleer ve konvansiyonel savaş başlığı ortadan kaldırıldı ve imha edildi” diye konuştu. AB’nin, Rusya’dan anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik endişeleri tatmin edici ve şeffaf şekilde ele almasını beklediği de Kocijancic’in vurguları arasında yer aldı.

MACRON, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

AB’den bu açıklama gelirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Donald Trump ile telefonda görüştü. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Trump’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, Macron’un ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzakdoğu’daki müttefiklerini korumayı amaçlayan ve 1987’de imzalanan INF anlaşmasına değinerek, “Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), başta Avrupa’nın güvenliği ve stratejik istikrarımız olmak üzere, bu anlaşmanın önemini hatırlattı” ifadelerine yer verildi.

ALMANYA: ÜZÜNTÜ DUYDUK

Trump’ın INF kararından kaygılanan bir başka ülke de Almanya oldu. Alman hükümeti dün konu ile ilgili düş kırıklığını dile getirdi. Federal hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD Başkanı’nın kararından dolayı üzüntü duyduğunu kaydetti. Sözcü, “NATO ortakları, Amerikan kararının sonuçları ile ilgili şu anda istişarelerde bulunmalıdır” ifadesini kullandı.



NATO: RUSYA İHLAL ETTİ



INF Anlaşması, 3-4 Ekim’de Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısının önemli gündem maddeleri arasında yer almıştı. NATO, imzalandığından bu yana güvenliğin sağlanmasında çok önemli rol oynadığını düşündüğü anlaşmanın Rusya tarafından ihlal edildiği görüşünde. NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın eylemleri nedeniyle bu antlaşmanın tehlikede olduğunu düşünüyoruz” demişti.

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