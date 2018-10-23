23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Dünya devleriyle kritik görüşme!

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Dünya devleriyle kritik görüşme!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Almanya’nın en büyük firmalarını ağırlıyor. Siemens, Mercedes, BMW, Bosch gibi 90’a yakın firmanın CEO’su Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek
Dünya devleriyle kritik görüşme! Dünya devleriyle kritik görüşme! Dünya devleriyle kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 90'a yakın büyük Alman şirketinin yöneticisiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde perşembe günü bir araya gelecek.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in de yer alacağı buluşmaya aralarında Siemens, Mercedes, Bosch, SAP, EON'un bulunduğu şirketlerin temsilcisi katılacak.

 

Kabulde, Alman işadamlarıyla Türkiye'deki yeni yatırım ve işbirliği fırsatları, teşvikler ele alınacak. Erdoğan, Alman işadamlarıyla görüşmesinde "Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" mesajı vererek yatırım çağrısı yapacak. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 5 yıl önce kurulması kararlaştırılan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi'nin ilk toplantısı için bu hafta Alman işadamları heyetiyle Türkiye'ye gelecek.

BÜYÜKLER KATILIYOR

Altmaier ve Alman işadamları heyeti, aynı zamanda Başkan Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde perşembe günü gerçekleşmesi planlanan kabulde, Türkiye'de de yatırımları olan Siemens, Mercedes, BMW, Bosch, SAP, EON gibi Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri yer alacak. Görüşmede, Alman firmaların yöneticilerine yatırım çağrısını yineleyecek Erdoğan, son dönemde ekonomi alanında alınan tedbirleri, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını, stratejik yatırımlar için verilen teşvikleri de anlatacak. Görüşmede Türkiye ve Almanya'nın üçüncü ülkelerde oluşturacağı işbirliği imkânları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda başta otomotiv, enerji ve telekomünikasyon olmak üzere atılabilecek adımlar konuşulacak..

SABAH

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