Otoparktaki aracın sırrı çözüldü!

İstanbul Sultangazi'de bir otoparkta Suudi Konsolosluğu'na ait bir makam aracı bulundu. Aracın 15 gündür otoparkta olduğu belirlenirken, otopark görevlisini ilginç detayları aktardı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi aranırken, konsolosluğa ait bir diplomatin aracın Sultangazi'de otoparkta terk edildiği ortaya çıktı. Mercedes’i otoparka 7 Ekim’de, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda görevli bir ataşenin bıraktığı belirlendi. Ataşe 18 Ekim’de başka bir araçla getirdiği ikisi büyük üç valizi, park halindeki Mercedes’e yükledi. Bu sırada yere bir gaz maskesi düştü.

Wasington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Başkonsolosluğu’nda kaybolmasının üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş dağılırken uluslararası medya dünden itibaren “Ceset nerede?” sorusuna odaklandı. “Denize mi atıldı, ormana mı gömüldü” tartışmaları sürerken 2 Ekim’den beri 4. Levent’teki Suudi Başkonsolosluğu önünde gelişmeleri izleyen Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest ve Fırat Alkaç'a çok kritik bir ihbar geldi.

Buna göre Sultangazi Devlet Hastanesi’nin hemen yanındaki 3 katlı İSPARK’a, 7 Ekim’de diplomatik 34 CC 1736 plakalı siyah renkli E 220 model bir Mercedes otomobil bırakıldı. İSPARK çalışanları, otomobili getiren Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ataşesi Muhammed Ö.’yü tanıyordu. Normalde aracı konsolosluk çalışanı Türk şoför Y.K. kullanıyordu ancak o gün yoktu. Muhammed Ö., daha önce de geldiği Mercedes’i giriş kata, en uç noktaya bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. İlginç olan ataşenin 18 Ekim günü diplomatik 34 CC 2665 plakalı BMW ile otoparka dönmesiydi.

VALİZLERİ YÜKLEYİP DÖNDÜ

Muhammed Ö. ikinci gelişinde kullandığı bu otomobili bir önceki aracın önüne park etti. İkinci otomobilin bagajından ikisi çok büyük, biri daha ufak 3 valiz indirdi. Bu sırada otoparkta görevli Muhammed Ö. kendisine yardım etti. Muhammed Ö. valizleri ilk Mercedes’e yüklerken bir yüz maskesi yere düştü. Muhammed Ö. maskeyi çöpe atıp valizleri bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. 34 CC 1736 plakalı Mercedes, arka koltuğunda büyükçe bir karton poşet içinde iPhone kutusu ve kettle (su ısıtıcısı) ile bagajında 3 valizle otoparkta kaldı.

OTOPARKÇI ŞÜPHELENDİ

Otoparkçı M.Ö. valizleri yüklerken şüphelenerek Muhammed Ö.’ye valizlerin içinde ne olduğunu sordu. Espriyle karışık, “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi yok değil mi” dedi. Muhammed Ö. gülerek öyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak M.Ö. maskenin gördüklerinden farklı olmasından şüphelenmişti. Çöpten aldığı maskeyi tanıdığı bir doktora gösterdi. Doktor bu tip bir maskenin ağır kimyasalla çalışılacağı zaman takılacağını söyledi. Otoparkçı maskeyi çöpe attı.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Otoparka 15 gün boyunca ne Muhammed Ö. ne de şoförü Y.K. uğradı. Üzeri toz kaplanan Mercedes, konsolosluk araçlarında arama yapılırken otoparktaydı.Otoparka İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler de geldi. Otoparkın tüm kamera kayıtlarına el konuldu. Bagajında valizler olduğu bildirilen Mercedes koruma altına alındı. Otoparka gelen polis ekipleri araçta inceleme için izin alınmasını bekledi. Ancak izin alınamadığı için inceleme yapılmadı.

20 GÜN ÖNCE JANT ALMIŞLAR

Otoparkta bulunan diplomatik plakalı Mercedes’in konsoloslukta görevli bir ataşeye ait olduğu ortaya çıktı. Bu bilgiyi otomobilin düzenli olarak bakıma götürüldüğü Kağıthane’deki özel servisin sahibi Hüseyin Uygun, “Araç konsoloslukta çalışan ataşeye aitti. Sanırım ticaret ataşesi. İsminin Muhammed olduğunu biliyorum. Aracı şoförü Y. getiriyordu. Düzenli olarak her ay bakıma getiriyorlardı. Ücretlerini de düzenli ödüyorlardı. Bir de ataşenin ailesinin kullandığı ikinci bir otomobilleri vardı. Onu da zaman zaman getiriyorlardı” dedi.

Özgür Altuncu'nun haberine göre, otomobili kullanan ataşenin bir ay önce görev süresinin sona erdiği ve ülkesine döneceğinin söylendiğini aktaran Hüseyin Uygun, “Son olarak 20 gün önce jant almaya geldi şoförü. Niçin istediğini sorduğumda da, ‘Türkiye’den yeni bir araç aldık. Ataşe bey yeni araç için istedi. Otomobili ülkesine götürecekmiş’ dedi” diye bilgi verdi.