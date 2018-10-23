23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Kral Selman'ı uyutmuşlar

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bilgiyi günlerce babası Kral Selman bin Abdülaziz’den sakladığı ortaya çıktı.
Kral Selman'ı uyutmuşlar
Kral Selman'ı uyutmuşlar Kral Selman'ı uyutmuşlar Kral Selman'ı uyutmuşlar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğüne ilişkin bilgiyi günlerce, babası, Kral Selman bin Abdülaziz’den sakladığı ortaya çıktı.

Reuters’in Suudi Kraliyet ailesine yakın 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens, gelişmelerin kontrolden çıkması, ABD’den ve uluslararası kamuoyundan baskının artması sonrasında, Kral Selman’dan gelişmelere müdahale etmesini istemek zorunda kaldı. Kral Selman, Kaşıkçı’ya ilişkin bilgilendirilmesinin hemen ardından, tüm kontrolü eline aldı ve ilk iş olarak 11 Ekim tarihinde, en güvendiği isim, sağ kolu Mekke Valisi Prens Halid el-Faysal’ı, Türkiye’ye gönderdi.

 

HIZLA SORUŞTURMA AÇILDI

Prens Halid’in Türkiye temasları sonucu, Ankara ve Riyad Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin ortak çalışma grubu kurdu. Yine Kral, ülke içinde bir soruşturma açılması konusunda başsavcılığa emir verdi. Prens Halid’ın Türkiye’den Riyad’a dönüşünde, Kaşıkçı hadisesine ilişkin raporunda “bu işten kurtulmamız çok zor” ifadelerini kullandığı daha sonra medyaya yansıdı.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME ETKİLİ OLDU

Kraliyet ailesine yakın Suudi Arabistanlı bir işadamı, Kral Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tam kontrolü almasını da Prens Halid’in Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi sonrasında gerçekleştiğine işaret etti. Görüşmeye paralel Kral Selman’ın müdahalesiyle Riyad merkezli açıklamalarda değişen ton ve içerik de dikkat çekti.

VELİAHT OYALADI

Saray’a yakın iki kaynağa göre 11 Ekim tarihine kadar Kral Selman, Kaşıkçı cinayetinin ulaştığı boyut hakkında bilgi sahibi değildi. Kaynaklar bu durumda, Veliaht Prens’in yakınındaki isimlerin Kral Selman’a, Kaşıkçı’ya ilişkin gelişmeler yerine, ülkeyle ilgili pozitif haberleri sunması ve yönlendirmeye çalışmasının etkili olduğunu savundu.

UYUTMAK İSTEDİ

Saray çevresine yakın başka bir kaynağa göre, Veliaht Prens gelişmeleri saklamak istemesine rağmen, cinayet haberinin tüm Arap medyasında yer alması sonucu bu hedefinde başarısız oldu. Kral Selman ancak bundan sonra devreye girebildi ve hem Veliaht Prens’e hem de diğer ilgililere, Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin sorular sormaya başladı.

ABD BASKISI SON DAMLA OLDU

Reuters’e konuşan bir başka kaynağa göreyse, gelişmelerin Veliaht Prens’in kontrol edemeyeceği noktaya gelmesi ve ABD’den yükselen baskı neticesinde, Muhammed bin Selman, “bir sorunun yaşandığı ve bunla yüzleşmeleri gerektiği” konusunda Kral Selman’ı bilgilendirmek zorunda kaldı.

TAHTI SARSAN ÇIĞ

Her ne kadar Muhammed bin Selman, Kral’ın en sevdiği oğlu olsa da, bir başka kaynağa göre Kral’ın geniş kapsamlı bir bakışla yalnız oğlunu değil, kraliyet ailesi ve Kral’ın geleceğini de düşünmek zorundaydı. Söz konusu kaynak gelişmelerin, tüm kraliyet ailesini etkileyecek bir çığa dönüştüğünü işaret etti.

KONTROLSÜZ GÜÇ UYARISI

Kral’ın “yapay bir balonda” yaşadığı savunan bir başka kaynak ise, danışmanlarının pek çok kez Kral Selman’a, Veliaht Prens’in kontrolsüz gücüne ilişkin uyarılarda bulunduğunu aktardı. Kral’ın çevresinin, gelişmelere daha çok müdahil olması gerektiği konusunda da kendisine baskı yaptığı belirtildi.

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