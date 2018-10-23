23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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İstanbul'da dev operasyon!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da 40 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
İstanbul'da dev operasyon!
İstanbul'da dev operasyon! İstanbul'da dev operasyon! İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Timleri ve Polis Helikopteri de destek verdi. 

 
KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Sabah saat 04:30'da eş zamanlı olarak başlayan operasyonda kapılar çalındı. Açılmayan kapılar özel Harekat Timleri tarafından koç başları ile kırıldı. 
 
40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. 
 
POLİS KAPILARI KIRMAKTA ZORLANDI

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti. 

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