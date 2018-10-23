23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Sıra PKK'lı işadamlarında

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PKK’lı korucularla muhtarların görevlerine son verilmesinin ardından terör örgütüne para aktaran işadamları kıskaca alındı.
Sıra PKK'lı işadamlarında
Sıra PKK'lı işadamlarında Sıra PKK'lı işadamlarında Sıra PKK'lı işadamlarında

Güvenlik güçlerinin sınır ötesi ve yurt içinde peş peşe düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın mahalli yapılanmasına da darbe indirildi. Her geçen gün dağ kadrosu eriyen örgütün, sözde şehir yapılanması KCK’yı harekete geçirmek için kullandığı muhtarlara görevden el çektirildi. Kırsalda köy koruculuğu yapan ve PKK ile bağlantısı tespit edilen güvenlik korucularının da görevine son verilmesiyle örgüte ağır darbe vuruldu. Çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı bu defa terör örgütüne finansman sağlayan iş adamlarını hedefine koydu. Örgütün en büyük gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticaretinin önünü kesen bakanlık, örgüte para aktaran firmaların peşine düştü.

BÜYÜK ŞİRKETLAR BATIDA

Terör örgütünü bitirmek için harekete geçen bakanlık, MİT ve Emniyet İstihbarattan terör örgütü PKK’ya para aktaran iş adamları ve şirketler hakkında rapor istedi. Yapılan çalışmalar sonucu, çoğunluğu batı illerinde olmak üzere yüzlerce iş adamının terör örgütünü finanse ettiği tespit edildi. İş adamlarının örgütün sözde üst yönetiminden aldıkları talimatla, PKK’nın her yıl milyarlarca lira gelir elde ettiği uyuşturucu ticaretine lojistik destek verdiği de istihbarat raporlarına yansıdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki iş adamlarının ise, örgütün izni ile kaçak akaryakıt sattığı, elde ettiği geliri ise PKK’lı korucu ve muhtarlar aracılığı ile dağ kadrosuna ilettiği ortaya çıkarıldı.

TERÖRİSTLERE YARDIM VE YATAKLIK

PKK’lı iş adamlarının örgüte sadece finans desteği değil, lojistik anlamında da ciddi destek verdiği belirlendi. Örgütün yürüttüğü kaçakçılık faaliyetlerine doğrudan destek veren iş adamlarının, zor durumda olan teröristlerin nakliyesini de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kırsalda yaralanan teröristlerin bakım ve tedavi masraflarını üstlenen iş adamlarının muhtarlar ve korucular ile irtibatlı bir şekilde hareket ettiği öne sürüldü. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan İçişleri bakanlığının yurt dışına çıkma ihtimali olan iş adamlarını yakın takibe aldığı ve pasaportlarına tehdit koydurduğu öne sürüldü. Operasyon hazırlıklarının son aşamasına gelen bakanlığın büyük bir operasyona imza atması bekleniyor.

SEÇİMLERİ FİNANSE EDİYORLAR

Terör örgütü PKK’ya yıllık milyarlarca dolar para aktardığı tespit edilen iş adamlarının seçim dönemlerinde de örgütün siyasi uzantısı HDP’yi finanse ettiği tespit edildi. Daha önceden Kuzey Irak’ta inşaat yatırımları yapan ve elde ettikleri paraları Barzani üzerinden PKK’ya aktaran bazı şirketlerin Kuzey Irak’taki siyasi karışıklıktan kaçarak Türkiye’de yeni iş sahası kurduğu tespit edildi. Bakanlığın mercek altına aldığı bu firmaların akaryakıt sektörüne girdiği ve kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği akaryakıtı fahiş fiyata satarak terör örgütünü finanse ettiği belirlendi. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilerde, uluslararası çapta ticaret yapan bazı firmaların yurt dışı bağlantılarını örgüt elemanları üzerinden kurduğu da yansıdı. Örgütün yasadışı yollarla elde etiği parayı da özellikle Almanya, Belçika, Avusturya ve İsviçre’deki bankalara aktardığı belirlendi.

YENİ ŞAFAK

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