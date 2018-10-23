23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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George Soros'a bombalı suikast girişimi!

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ABD'li milyarder işadamı George Soros'un, New York'un Westchester ilçesindeki evinin posta kutusunda patlayıcı madde bulundu.
George Soros'a bombalı suikast girişimi!
George Soros'a bombalı suikast girişimi! George Soros'a bombalı suikast girişimi! George Soros'a bombalı suikast girişimi!

Demokratlara verdiği destek nedeniyle aşırı sağcı grupların hedeflerinden biri olan Soros'un evde bulunmadığı sırada eve ulaşan patlayıcı madde içeren paket, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yerel polis güçlerinin yanı sıra FBI ajanları ve ilk yardım ekiplerinin de Soros'un evine akın etmelerine yol açan olayla ilgili olarak açıklanan bilgilere göre, Soros´un çalşanlarndan biri posta kutusuna bırakılan paketi kontrol etti.

Paketin içinde patlayıcı madde olduğunu anlayan kişi, paketi ormanlık alana doğru uzaklaştırdıktan sonra polisi aradı. Westchester'in Bedford bölgesine bağlı Katonah semtinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın, terör bağlantısı olduğu gerekçesiyle FBI'a devredildiği belirtildi.

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