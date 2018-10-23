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Prens Selman'ın beklemediği gelişme!

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Prens Selman'ın beklemediği gelişme!
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2030 vizyonu çerçevesinde düzenleyeceği duyurulan "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansının resmi internet sitesine siber saldırı yapıldı.
Prens Selman'ın beklemediği gelişme! Prens Selman'ın beklemediği gelişme! Prens Selman'ın beklemediği gelişme!


GİRİŞ 23.10.2018 09:01 GÜNCELLEME 23.10.2018 09:12

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2030 vizyonu kapsamında ülkeye yatırım çekmek amacıyla düzenleyeceği duyurulan "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansının resmi sitesi siber saldırıya uğradı.

"Çöldeki Davos" olarak da anılan konferansın sitesini hackleyen internet korsanları "Suudi Arabistan yönetimini dünyada terörizmi destekleyen ülke olmakla suçlayan" fotoğraflı bir mesaj bıraktı.

 

Fotoğrafta, yanında DEAŞ'ın sözde bayrağını tutan bir militanı ile bu terör örgütünün infazcılarına benzetilen Veliaht Prens'in elinde kılıç ile önünde diz çökmüş bir şekilde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmeyi bekleyen tasviri dikkati çekti.

İnternet korsanları ayrıca, "Dünya genelindeki çocuklar için bütün ülkelere Suudi rejimine ambargo uygulaması çağrısında bulunuyoruz. ABD ile iş birliği içinde olan bu rejim, kendi vatandaşı Cemal Kaşıkçı ve Yemen'deki binlerce insanı öldürmek gibi barbarca ve gayriinsani eylemlerinden dolayı hesaba çekilmeli." mesajını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu olaya ilişkin Twitter'da #FutureInvestmentInitiative etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Suudi resmi makamları tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Siteye erişim ise şu anda sağlanabiliyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasının ardından bazı kişi, şirket ve kurumlar söz konusu konferanstan çekildiklerini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından, Riyad'da 23-25 Ekim tarihlerinde düzenleneceği önceden duyurulan konferansın yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

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