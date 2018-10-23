23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı!

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Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı! Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı! Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı!

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, şampiyonluk yolunda rakiplerinin puan kaybettiği haftada, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelede Erzurumspor'un bir golü VAR'la geçersiz sayılırken, Trabzonspor'un da bir penaltısı VAR'la iptal oldu.

 

Ünal Karaman kazanan 11'i bozmadı

Trabzonspor'da Teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Karaman, milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken dönen ancak iki gün önce takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Karaman, ayrıca çift forvetli sistemini de bozmayarak hücum hattında Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz ikilisine art arda üçüncü maçta da görev verdi.

VAR'la 1 gol, 1 penaltı iptal

Maça hızlı başlayan taraf Erzurumspor olurken konuk ekip henüz 6. dakikada Özer Hurmacı'yla öne geçti. Ancak hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu tekrar izleyerek öncesinde ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti.
 

İkinci yarıya daha iyi giren Trabzonspor'da 68. dakikada Rodallega yerde kalınca Bülent Yıldırım önce penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra pozisyonu tekrar izleyen Yıldırım, kararından vazgeçti ve penaltıyı iptal etti. Kalan dakikalarda iki takım da skorda dengeyi bozamayınca karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonuçla 14 puana yükselen Trabzonspor haftayı 7. sırada kapattı. 6 puanlı BB Erzurumspor ise 17. sırada yer aldı.

Trabzonspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Stat: Medical Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi (Dk. 46 Kucka), Sosa, Amiri (Dk. 46 Ekuban), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Yusuf Yazıcı), Rodallega, Burak Yılmaz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ (Dk. 89 Tshabalala), Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı (Dk. 82 Kone), Emrah Başsan (Dk. 75 Thy), Sunu

Sarı kartlar: Dk. 24 Sunu, Dk. 65 Auremir, Dk. 90 Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Onazi (Trabzonspor)

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