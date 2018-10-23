23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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CHP'li Muharrem İnce: İstanbul için adayım

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CHP'li Muharrem İnce: İstanbul için adayım
CHP'li Muharrem İnce İstanbul adaylığı için ilk kez konuştu.
CHP'li Muharrem İnce: İstanbul için adayım CHP'li Muharrem İnce: İstanbul için adayım CHP'li Muharrem İnce: İstanbul için adayım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Muharrem İnce ile konuşmasına yer verdi.

Muharrem İnce aradı.

Dedi ki:

“İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım”.

Fakat bir şartı var Muharrem İnce’nin.

Dedi ki:

“İstanbul’da CHP’nin yaklaşık 250 bin üyesi var... Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın... Buradan çıkarsam adaylığa varım”.

Ardından da neden böyle bir talepte bulunduğunu gerekçelendirdi.

Söylediği şu:

“Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul’u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız”. 

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