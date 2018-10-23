CHP'li Muharrem İnce: İstanbul için adayım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Muharrem İnce ile konuşmasına yer verdi.
Muharrem İnce aradı.
Dedi ki:
“İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım”.
Fakat bir şartı var Muharrem İnce’nin.
Dedi ki:
“İstanbul’da CHP’nin yaklaşık 250 bin üyesi var... Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın... Buradan çıkarsam adaylığa varım”.
Ardından da neden böyle bir talepte bulunduğunu gerekçelendirdi.
Söylediği şu:
“Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul’u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız”.