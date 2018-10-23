Devlet Bahçeli’den önemli açıklamlar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Gözü kulağı bizde olan her vatandaşımıza her kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. İçinden geçtiğimiz bugünkü zaman diliminde dördüncü endüstri dönemini yaşamaktadır. İnsanlık avcılık toplayıcılık, tarım ve endüstri geçerek süper akıllı toplum evresine geçmiş bulunmaktadır. Çağımızın değerleri hamaset kapanındadır. Yalan revaçta gerçek raftadır. Petrole sahip olmak servet içinde yüzmek hiç kimseyi daha akıllı ve vicdanlı yapmamıştır, yapmayacaktır.



Yemen'de 13 milyon kişi karnını doyuracak durumdan mahrumdur. İslam ülkelerinde yüz milyonlarca insan yerinden yurdundan kopmuştur. Kıtlıklar yolsuzluklar savaşlar cinayetler haksızlıklar düşmanlıklar çıkar çatışmaları iktidar kavgaları İslam toplumlarını uçurumun kenarına kadar sürüklemiştir. Allah’tan korkmayan kuldan utanmayan despot yöneticiler nereye kadar saltanatlarını sürdürecektir. Günlerdir Kaşıkçı’yı konuşuyoruz. Tam üç haftadır dünya gündemine oturan bu meseleyle ilgili haberleri duyuyoruz. Konsolosluğa giren bir daha da kendisinden haber alınmayan Kaşıkçı uluslararası krize neden olmuştur.

Cemal Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir. Kim ya da kimlerin emriyle öldürüldüğü belli değildir ama bütün oklar veliaht prensi göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanının bugün yapacağı açıklamalar ise kafa karışıklığını tamir edecektir. Suç mahalli olarak neden İstanbul seçilmiştir. Kaşıkçı sadece muhalif kişiliği yüzünden mi seçilmiştir. Veliaht Prens Selman cinayetin neresindedir. Suçlular mutlaka yargının karşısında çıkarılmalıdır. Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Kim dost kim düşman bilelim. Kim kiminle düşüp kalkıyor görelim. Adam olsunlar edepli olsunlar, Müslüman gibi davransınlar.

MHP gücünü milletinden alır, itibarını ecdadından alır. Dik başlıyız tok başlıyız. Özümüz birdir. Aldatma nedir bilmeyiz. Çünkü biz milliyetçi hareket partisiyiz. Verdiğimiz bir sözü unutamayız.

AF AÇIKLAMASI: VAZGEÇMEK YOK GERİ DÖNÜŞ YOK

TBMM ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifimiz 3. Maddesindeki hangi suçların olduğu bellidir. Milletimize neyi söylediysek onu yerine getirme peşindeyiz. Vazgeçmek yok geri dönüş yok.

Kanun teklifimizi sadece cezaevleri boşalsın diye vermedik. Cezaevlerini karanlık manzarayı gözden uzak tutmadık. Çok şey mi istedik konuşmayalım mı kaygılanmayalım mı, düşünmeyelim mi? Bizim cezaevlerini boşaltmak için bir teklif yaptığımızı düşünenler ne dediğimizi anlamıyorlar.

Bizim teklifimizi uyuşturucu eksenine endekslemek tarifi olmayan insafsızlıktır. Cezaevlerinde olanlar insan değil mi? Ne yapalım alayını birden fırınlara atıp yakalım mı, sürgüne mi yollayalım?



Uyuşturucu en hassas olduğumuz konudur. Biz bu musibetle kıran kırana mücadele ettik. Sokak araları uyuşturucu kullanalar çocuklarla doludur. Bunları geçtikte uyuşturucu baronlarını konuşan yoktur. Bu işten servet kazanan şerefsizlerin üstüne giden hiç yoktur ne isteniyor garibanlardan gün yüzüne çıkmak onların hakkı değil mi?

Kanun teklifimizi AK Parti’nin değerli milletvekilleri ister kabul ederler ister reddederler. Kararlarına saygı duyarız ama Milliyetçi Hareket Partisi teklif metinin asla dönmeyecektir. Yalnızca verdiğimiz kanun teklifinin yasallaşmasını istiyoruz. Özgürlük bir insan hakkıdır. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak bir tarafın parmak sallamasıyla yaşamayacaktır.



"İTTİFAK NİYETİMİZ KALMAMIŞTIR"



31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz aşamada artık kalmamıştır.