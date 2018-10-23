23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:52Güneş 07:17Öğle 12:55İkindi 15:50Akşam 18:20Yatsı 19:40
    • 29°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 93.229 -1.53
  • Altın: 229,827 3.18
  • Dolar: 5,7850 1.84
  • Euro: 6,6400 1.91

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için kapsamlı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Merhum Kaşıkçı'ya rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. 

Cemal Kaşıkçı 28 Eylül Cuma günü saat 11.50'de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gidiyor. Bu ziyaretin cinayeti işleyen ekibe haber verdiği anlaşılıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının ülkelerine gitmeleri, hazırlıkların orada yapıldığına işaret ediyor. 1 Ekim'de saat 16.30'da Pazartesi günü 3 kişilik ekip tarifeli seferle İstanbul'a iniyor. bu arada Başkonsolosluktan başka ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova'da keşif çalışmaları yapıyor. 2 Ekim'de başka ekip gelip, otele yerleşiyor. 9 kişilik üçüncü ekip de bir başka otele hareket ediyor. Toplam 15 kişilik bu ekip sabah 09.50 ile 11.00 arasında ayrı ayrı gelip buluşuyor. Önce konsolosluğun kamera sistemindeki hard-disk sökülüyor. Cemal Kaşıkçı 11.50'de aranıp randevusu teyit ediliyor. Kaşıkçı 13.08'de konsolosluğa yaya olarak giriyor. Bu saatten sonra da bir daha haber alınamıyor. 

Akşam saat 17.50'de resmi makamlara nişanlısı tarafından konsoloslukta zorla alıkonulduğuna dair başvuru yapılıyor. İlgili birimler tahkikat başlatıyor. Bölgedeki kameraların incelenmesi sonucu Kaşıkçı'nın çıkmadığı kesinlik kazanıyor. Diplomatik dokunulmazlıkları olduğu için fiili bir işlem yapılamıyor. Emniyet ve istihabarat birimlerimiz hadiseyi araştırmayı başlarken, savcılığımız da soruşturma açıyor. Araştırma ve soruşturma derinleştikçe çok ilginç bilgiler çıkıyor. 

Cinayetin olduğu günün arefesinde 15 Suudi güvenlikçi, adli tıpçının ülkemize geldiği görülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' açıklamasıErdoğan'dan Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgli detayları partisinin grup toplantısında anlattı.
Mardin'de çatışma: Yaralı askerler var...Mardin'de çatışma: Yaralı askerler var...Mardin’in Dargeçit ilçesi Yanılmaz Mahallesi’nde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralılardan biri Mardin Devlet Hastanesine, diğeri ise helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye cevapErdoğan'dan Bahçeli'ye cevapDevlet Bahçeli'nin 'İttifak bitti' açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap geldi. Erdoğan, "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz. " ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamlarDevlet Bahçeli’den önemli açıklamlarMHP lideri devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Koruculardan sonra sıra o iş adamlarındaKoruculardan sonra sıra o iş adamlarındaKoruculardan sonra sıra o iş adamlarında
  • DEAŞ'ın kritik ismi tutuklandı!23 Ekim 2018 Salı 09:56
  • Katil annenin ifadesi kan dondurdu!23 Ekim 2018 Salı 09:27
  • CHP'li Muharrem İnce: İstanbul için adayım23 Ekim 2018 Salı 09:25
  • 'Adana polisi cinlerimden hızlı çıktı'23 Ekim 2018 Salı 09:24
  • Endişeli bekleyişin ardından acı! 3 ceset...23 Ekim 2018 Salı 09:18
  • Tüm gözler Erdoğan'da! Bugün açıklayacak23 Ekim 2018 Salı 09:15
  • Savcı babanın adalet isyanı23 Ekim 2018 Salı 08:12
  • Polis böyle yakaladı! Görüntüleri zorla sildirtti…23 Ekim 2018 Salı 08:06
  • Sıra PKK'lı işadamlarında23 Ekim 2018 Salı 08:02
  • Türk istihbaratının radarına takıldı! Bakın kim çıktı23 Ekim 2018 Salı 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri