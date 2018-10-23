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23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Mardin'de çatışma: Yaralı askerler var...
Mardin’in Dargeçit ilçesi Yanılmaz Mahallesi’nde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralılardan biri Mardin Devlet Hastanesine, diğeri ise helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi.
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