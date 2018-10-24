24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Fenerbahçe Avrupa'da 225. randevuda

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Fenerbahçe Avrupa'da 225. randevuda
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe Avrupa'da 225. randevuda Fenerbahçe Avrupa'da 225. randevuda Fenerbahçe Avrupa'da 225. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 225. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı.

Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Kupa 2'de 57. maç
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 57. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.

En büyük başarı yarı final
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

Son UEFA grubundan lider çıktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

 

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