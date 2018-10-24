Elif Jale Yeşilırmak'tan gümüş madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, gümüş madalya aldı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, gümüş madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 59 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Elif Jale, final karşılaşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle iki yıl minderden uzak kaldığını belirten Elif Jale, ''Bu yüzden bu turnuvada dünya ikinciliği elde etmek benim için çok önemliydi. Olimpiyatlarda altın madalya hedefliyorum. Sakatlıktan sonra dönüşümüz çok iyi oldu.'' diye konuştu.

Elif Jale, ilk turda Kanadalı Linda Morais'i 5-3, çeyrek finalde Meksikalı Alejandra Romero Bonilla'yı 3-0, yarı finalde ise Moğolistan'dan Shoovdor Baatarjav'ı 11-1 teknik üstünlükle mağlup etmişti. Final müsabakasında Japon Risako Kawai'ye mağlup olan Elif Jale, gümüş madalya almıştı.