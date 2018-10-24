24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:53Güneş 07:18Öğle 12:54İkindi 15:49Akşam 18:19Yatsı 19:38
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 93.469 -1.28
  • Altın: 228,293 0.57
  • Dolar: 5,7628 0.52
  • Euro: 6,6045 0.33

Elif Jale Yeşilırmak'tan gümüş madalya

»
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, gümüş madalya aldı.
Elif Jale Yeşilırmak'tan gümüş madalya
Elif Jale Yeşilırmak'tan gümüş madalya Elif Jale Yeşilırmak'tan gümüş madalya Elif Jale Yeşilırmak'tan gümüş madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, gümüş madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 59 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Elif Jale, final karşılaşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle iki yıl minderden uzak kaldığını belirten Elif Jale, ''Bu yüzden bu turnuvada dünya ikinciliği elde etmek benim için çok önemliydi. Olimpiyatlarda altın madalya hedefliyorum. Sakatlıktan sonra dönüşümüz çok iyi oldu.'' diye konuştu.

Elif Jale, ilk turda Kanadalı Linda Morais'i 5-3, çeyrek finalde Meksikalı Alejandra Romero Bonilla'yı 3-0, yarı finalde ise Moğolistan'dan Shoovdor Baatarjav'ı 11-1 teknik üstünlükle mağlup etmişti. Final müsabakasında Japon Risako Kawai'ye mağlup olan Elif Jale, gümüş madalya almıştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mete Gazoz rekorunu geliştirdiMete Gazoz rekorunu geliştirdiMilli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.
Elif Jale Yeşilırmak'tan gümüş madalyaElif Jale Yeşilırmak'tan gümüş madalyaDünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, gümüş madalya aldı.
Fenerbahçe Avrupa'da 225. randevudaFenerbahçe Avrupa'da 225. randevudaUEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak.
Terim'den itiraf! "Aramızda uçurum var"Terim'den itiraf! "Aramızda uçurum var"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, istedikleri forvetlerin maliyetiyle kulübün vereceği rakamlar arasında büyük fark olduğunu söyledi.
Valbuena ve Soldado gerçekleri!Valbuena ve Soldado gerçekleri!Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın 25, Roberto Soldado'nun ise 20 maça çıkması halinde sezon sonu bitecek olan sözleşmeleri otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.
Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı!Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı!Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
  • Galatasaray'ın teklifi reddedildi!23 Ekim 2018 Salı 09:21
  • Tanju Çolak ile yollar ayrıldı!23 Ekim 2018 Salı 09:20
  • Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı22 Ekim 2018 Pazartesi 08:02
  • Hollanda'da Filistinliler için koştu22 Ekim 2018 Pazartesi 07:55
  • Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya22 Ekim 2018 Pazartesi 07:39
  • Cenk Tosun attı Everton kazandı22 Ekim 2018 Pazartesi 07:15
  • Fenerbahçe'den 29 farklı galibiyet!21 Ekim 2018 Pazar 22:34
  • İsmail Kartal'dan F.Bahçe'ye gözdağı21 Ekim 2018 Pazar 22:28
  • Suudi Arabistan'dan Prens Selman iddiası21 Ekim 2018 Pazar 22:26
  • Fenerbahçeli yıldızın ayağı kırıldı!21 Ekim 2018 Pazar 22:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri