24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'Ant' tepkisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'Ant' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay sempozyumundaki konuşmasına Danıştay'ın 8. dairesinin aldığı Andımız kararına çok sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'Ant' tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'Ant' tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'Ant' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yeni sistemin özelliği yürütmede çift başlılığı kaldırmıştır. Kuvvetler ayrılığını gerçek anlamda işletemeyen, millet iradesini antidemokratik kurum ve kuruluşlarla frenleyen çarpık anlayış düzeltilecek diyorum ama kendi kendime soruyorum; düzeltildi mi? Bazı uygulamalar görüyorum ki, çok başlılığa giden bir süreç var. Bazı kavramlarda da zorlanıyorum.

DANIŞTAY BUNU NASIL İZAH EDECEK?

Bugünkü sempozyumun başlığı çok çok güzel. Şura-yı Devlet, devletin danışması, danıştığı organ. Karar, icra bu kimin; bu da yerindelik anlamıyla iradenindir. Burayı iyi anlayamazsak, olay İzmir Limanı'nın biz ihalesini yapıyoruz, Danıştay da İzmir Limanı ihalesi 2 yıl bekliyor, 2 yıl sonunda alacak kişi vazgeçiyor ve biz 1 milyar dolar kaybediyoruz.  Bunu bana Danıştay nasıl izah edecek? Danıştay 1 milyar doların hesabını kim verecek? 1 milyar doları bu millete ödetmeye kimsenin hakkı yok. Danıştay böyle bir kararı geciktirmede, ağırdan aldığı zaman kim bunun hesabını soracak. Böyle bir merci yok.

16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde bunları çoğu zaman yaşadım. Son anayasa değişikliğinde danışır noktasında değişikliğe gittik ama bu hala Danıştay'a nüfuz etmemiş. Halbuki bu değişiklik yapıldı.

Yargı yetkilerini aşmamaya özen göstermeli. Yasa koyucu gibi hareket etmek asla doğru değildir. 

5 yıl sonra ant ile ilgili karar veriyor. 2013'te neredeydiniz? 5 yıl sonra şimdi mi aklınıza geldi. Millet tokadı bize atıyor, hesabı veren biziz.

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