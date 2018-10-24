24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Gerçek ortaya çıktı! Ozan'ı Comolli yaktı

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Gerçek ortaya çıktı! Ozan'ı Comolli yaktı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın Damien Comolli'nin inadı yüzünden takımda kaldığı ortaya çıktı.
Gerçek ortaya çıktı! Ozan'ı Comolli yaktı Gerçek ortaya çıktı! Ozan'ı Comolli yaktı Gerçek ortaya çıktı! Ozan'ı Comolli yaktı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için iki Alman kulübünün sezon başında ciddi teklifler sunduğu ortaya çıktı.

Genç yıldızı ücretinin yarısını karşılamak şartıyla kiralamak isteyen kulüpler yönetimin kapısını çaldı. Ozan da parasının geri kalanında fedak,rlık yapacağını bildirmesine rağmen Sportif Direktör Damien Comolli bu transfere onay vermedi. Genç oyuncudan bonservis parası alabileceğini belirterek kiralama formülüne karşı çıkan Fransız spor adamının bu hamlesi yüzünden hem kulüp ciddi bir mali yükten kurtulma şansını kaçırdı, hem de Ozan Tufan Avrupa'ya açılamadı.

Ligin ilk yarısını Dereağzı Tesisleri'nde geçirmek zorunda kalan Ozan sabırsızlıkla devre arası transfer dönemini bekliyor. Af kararı çıkmaması durumunda artık oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen genç oyuncu, bu çerçevede ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özel antrenör eşliğinde çalışmalarını yapan Ozan'ın en önemli sıkıntısının maç eksikliği olduğu belirtildi.

 MİLLİYET

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