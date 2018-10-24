24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Askerlik sistemi değişiyor

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Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasının sağlanacağı sistem, Milli Savunma Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'a sunulacak.
Askerlik sistemi değişiyor
Askerlik sistemi değişiyor Askerlik sistemi değişiyor Askerlik sistemi değişiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Akar, bedelli askerlik başvurularıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

"ASKERLİK ŞUBELERİMİZ 24 SAAT ÇALIŞACAK"

Bakan Akar şunları söyledi: "Bedelli askerlik şu ana 672 bin 306 gencimiz elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden  sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacak. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız.

"YENİ SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE SOKACAĞIZ"

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen hakim  doktor akademisyen sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız."

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