İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12.52'de, Antalya'nın Kumluca ilçesinin 124 kilometre açığında, 38.6 kilometre derinlikte kaydedildi.
24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
- Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi gerçeği!Sonuçları değiştirmek için para alıyordu ki...Türkiye-Azerbaycan ticaretinde "ufuk" genişliyorAkdeniz'de korkutan depremAnkara Bağlum'da lezzetli su kuyruğuAskerlik sistemi değişiyorSokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattıŞanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!Türkiye'nın tepkisi sonrası komşudan geri adım!Şanlıurfa'da sır olay!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 05:53 Güneş 07:18 Öğle 12:54 İkindi 15:49 Akşam 18:19 Yatsı 19:38
- 28°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 20°C Ankara
- 24°C Antalya
- 21°C Artvin
- 23°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 93.470 0.00
- Altın: 225,769 -0.54
- Dolar: 5,7034 -0.52
- Euro: 6,5040 -1.20
Akdeniz'de korkutan deprem
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi gerçeği!Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasında, polislerin konsolosluk bahçesindeki kuyuda arama yapmasına Suudi yetkililerin izin vermediği ortaya çıktı.
Sonuçları değiştirmek için para alıyordu ki...Antalya'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren C.A.'dan, tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı öne sürülen A.Ç. (31) gözaltına alındı.
Askerlik sistemi değişiyorHerkesin en uygun zamanda askerlik yapmasının sağlanacağı sistem, Milli Savunma Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'a sunulacak.
Türkiye'nın tepkisi sonrası komşudan geri adım!Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak meclise gönderdiği bildirildi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!
- Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik
- 'Müslüm Gürses asla baba olmayı istemedi'
- Müzikalde sahne aldı
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.