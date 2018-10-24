24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Sonuçları değiştirmek için para alıyordu ki...

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Antalya'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren C.A.'dan, tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı öne sürülen A.Ç. (31) gözaltına alındı.
Sonuçları değiştirmek için para alıyordu ki...
Sonuçları değiştirmek için para alıyordu ki... Sonuçları değiştirmek için para alıyordu ki... Sonuçları değiştirmek için para alıyordu ki...

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvuran C.A., Atatürk Devlet Hastanesi Aşır Aksu Hastanesi'nde bulunan AMATEM'e uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili verdiğini belirtti. C.A., hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan A.Ç.'nin bir süre sonra kendisini arayarak "Tahlil sonucun yüksek çıktı. Değerlerini 2 bin 500 lira karşılığında değiştirebilirim" dediğini ifade etti.

C.A.'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis, C.A. ve A.Ç'nin buluşmasını sağladı. Polis ekipleri, şüpheliyi C.A'dan 2 bin 500 lira aldığı sırada gözaltına aldı.

A.Ç. emniyetteki ifadesinde, eşinden bir süre önce ayrıldığını, annesinin mide kanser hastası olduğunu, maaşına icra konulduğu için geçinmekte zorluk çektiğini, bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu belirtti. C.A'nın ise madde bağımlısı olduğu, denetimli serbestlikten yararlandığı ve bu nedenle dönem dönem uyuşturucu kullanımına ilişkin idrar tahlili verdiği belirtildi.

A.Ç., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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