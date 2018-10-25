AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki şu ifadeleri kullandı:
"Melih Gökçek Bey ile görüştüm. 'Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim' dedi.
Melih Bey bir ekoldür, kimse emeklerini inkar edemez."
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki şu ifadeleri kullandı:
"Melih Gökçek Bey ile görüştüm. 'Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim' dedi.
Melih Bey bir ekoldür, kimse emeklerini inkar edemez."