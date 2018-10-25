25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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TBMM'de emeklilikte yaşa takılanlar kararı

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İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne yönelik verdiği Meclis araştırma önergesi kabul edilmedi.
TBMM'de emeklilikte yaşa takılanlar kararı
TBMM'de emeklilikte yaşa takılanlar kararı TBMM'de emeklilikte yaşa takılanlar kararı TBMM'de emeklilikte yaşa takılanlar kararı

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü ve işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarının yaratılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin ön görüşmesi yapıldı.

MHP: İKTİDARLA UZLAŞMA SAĞLANMADAN HAREKET ETMEK DOĞRU DEĞİL

 

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülkenin önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri haline gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusunun, uzun süredir kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi.

"BAZI PARTİLER İSTİSMAR VE POLEMİK ARACI HALİNE GETİRDİ"

Bu konuyu bazı partilerin istismar ve polemik aracı haline getirildiği belirten Akçay, TBMM'de ilgisi olmayan komisyonlarda, Genel Kurulda, her ortamda bu konu gündeme getirilerek, kamuoyunda adeta bir kutuplaşma yaratılmak istendiğini ifade etti.

AK PARTİ'NİN DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Turgut Özal'ın, 1987'de erken yaşta emekliliğin sigortalılığı batıracağından hareketle bir yasa çıkardığını, emeklilik için kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaş sınırı getirildiğini anımsattı.

Can, 1990'lı yılların sonunda Sosyal Güvenlik Kurumunun, emeklilerin maaşını ödeyemez hale geldiğini, krizlerin birbirini takip ettiğini, dönemin hükümetinin 1999'da kademeli yaş sistemi getirdiğini, Anayasa Mahkemesince bunun iptal edildiğini, TBMM'nin ise mahkemenin iptal gerekçesini karşıladığını anlattı.

Ramazan Can, 38 ve 40 yaşında emekliliğin sistemi çökerttiğini, aktüeryal dengenin bozulduğunu, 1 emekliye 4 çalışanın olması gerektiğini, mevcut karşılama oranının ise sürdürülemez olduğunu söyledi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin kabul oylarına karşılık Meclis araştırması açılmasına dair önerge kabul edilmedi.

Görüşmede AK Parti ret oyu verirken MHP ise çekimser kaldı.

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