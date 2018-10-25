25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Trump'ın eski danışmanından çarpıcı çıkış

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J. D. Gordon 'FETÖ elebaşı Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli' dedi.
Trump'ın eski danışmanından çarpıcı çıkış
Trump'ın eski danışmanından çarpıcı çıkış Trump'ın eski danışmanından çarpıcı çıkış Trump'ın eski danışmanından çarpıcı çıkış

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J. D. Gordon, TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, "FETÖ elebaşı Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli." dedi.

"NATO müttefikimizi tehdit eden yapılanmaya sahip çıkmamalıyız"

Jeffrey D. Gordon, 2016'da ABD'deki The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilip, yaptıklarının bedelini Ankara'da ödemesi gerektiğini yazmıştı.

Gordon bu makalesinde Gülen hakkında Türkiye'de birçok farklı suçlamadan yakalama kararı çıkarıldığını hatırlatarak, NATO müttefiki Türkiye'yi tehdit eden bir yapılanmaya sahip çıkılmaması gerektiğini savunmuştu.

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