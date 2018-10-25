25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Aslan kükreyemedi!

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Aslan kükreyemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı.
Aslan kükreyemedi! Aslan kükreyemedi! Aslan kükreyemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray ile Schalke 04 karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

90 dakika boyunca istediği oyunu sahaya yansıtamayan temsilcimiz Galatasaray, 4 puanla 3. sırada kaldı. Schalke 04 ise grupta 5 puanla 2. sırada yer aldı.

 

Grubun 4. haftasında Galatasaray ile Schalke 04, Almanya'da 6 Kasım'da tekrar karşı karşıya gelecek.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo (Dk. 81 Ömer Bayram), Donk, Belhanda, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 61 Selçuk İnan), Rodrigues, Eren Derdiyok (Dk. 69 Muğdat Çelik)

Schalke 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Rudy, Stambouli, Uth (Dk. 90 Burgstaller), Suat Serdar, Konoplyanka (Dk. 77 Skrzybski), Embolo (Dk. 81 McKennie)

Sarı kartlar: Dk. 49 Embolo (Schalke 04), Dk. 52 Nagatomo, Dk. 60 Linnes, Dk. 90+6 Belhanda (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR 

9. dakikada Garry Rodrigues'in ceza yayı dışında sol çapraza yakın noktadan çektiği sert şutta kaleci Nübel, meşin yuvarlağı yumruklayarak güçlükle kornere çeldi.
13. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Konoplyanka, ceza sahasına girer girmez kaleci Muslera'nın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Boş kaleye doğru yönelen topa Martin Linnes, altıpas içinde müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.
17. dakikada Rudy'nin soldan kullandığı kornerde takım arkadaşının aşırttığı topa Embolo altıpasta kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.
34. dakikada Maicon'un ceza yayı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues, pasını Eren Derdiyok'a çıkardı. Eren'in altıpasın içinde gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü.
45+1. dakikada Maicon'dan sıyrılan Konoplyanka'nın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.
47. dakikada Konoplyanka'nın ara pasında sağdan ceza sahasına giren Embolo,  kaleciyle karşı karşıya kaldı. Embolo'nun vuruşunda top Muslera'dan dönerken, pozisyonun devamında bu oyuncunun ikinci şutunda ise meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Ozan Kabak çıkardı.
57. dakikada Konoplyanka'nın ceza sahası dışı sağ çaprazda çektiği şutta kaleci Muslera, meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi.
88. dakikada Rudy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Skrzybski'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Savunmada Maicon, tehlikeyi uzaklaştırdı.

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