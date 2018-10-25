Kaza, TEM Otoyolu Mahmut Bey Gişelere yakın bir noktada Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde medyana geldi. Sürücü Haluk Ergeneli, arızalanan 34 SY 9842 plakalı otomobilini emniyet şeridine park etti. Sürücü Haluk Ergeneli ve yanındaki kişi, araçtan inip arızayı belirlemeye çalıştı. Bu sırada, aynı istikamette seyreden E.S.E. idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı TIR, Haluk Ergeneli ve arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet üreticisi iş adamı Haluk Ergeneli ve arkadaşı yola savruldu.
YARALININ DURUMU AĞIR...
Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Haluk Ergeneli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer kişi ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi henüz belirlenemeyen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde ekiplerin incelemesi bitene kadar bir şerit trafiğe kapatıldı.
Kazayı duyup olay yerine gelen ölen Haluk Ergeneli'nin oğlu ve eşi sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekipleri Ergeneli'nin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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İş adamının feci ölümü
Kaza, TEM Otoyolu Mahmut Bey Gişelere yakın bir noktada Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde medyana geldi. Sürücü Haluk Ergeneli, arızalanan 34 SY 9842 plakalı otomobilini emniyet şeridine park etti. Sürücü Haluk Ergeneli ve yanındaki kişi, araçtan inip arızayı belirlemeye çalıştı. Bu sırada, aynı istikamette seyreden E.S.E. idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı TIR, Haluk Ergeneli ve arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet üreticisi iş adamı Haluk Ergeneli ve arkadaşı yola savruldu.
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