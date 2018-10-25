Gazi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 19 üniversite personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı Gazi Üniversitesi'nin 19 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 16'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin halen üniversitede görev yaptığı, 9'unun ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.