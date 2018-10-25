Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.
25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı
Halkbank, bankanın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz'ın görevinden ayrıldığını bildirdi.
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