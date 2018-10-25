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Akhisarspor zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler

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Akhisarspor zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Akhisarspor, deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak.
Akhisarspor zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler Akhisarspor zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler Akhisarspor zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler

Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi.

Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

 

Kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yarın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Bilal Kısa, Elvis Manu, Serginho ve Avdija Vrsajevic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Akhisarsporlu futbolculardan Yevgen Seleznov, 2015'te UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Dnipro formasıyla Sevilla'ya karşı mücadele etmişti.

Sevilla'nın kadrosunda daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer de bulunuyor.

Grupta diğer maçta Standard Liege ile Krasnodar, Belçika'da karşılaşacak.

SEVİLLA - AKHİSARSPOR

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan
SAAT: 22.00
HAKEM: Kevin Clancy
YAYIN: beIN Sports 2

MUHTEMEL 11'LER

SEVİLLA: Vaclik, Gomez, Kjaer, Carrico, Navas, Sarabia, Vazquez, Arana, Banega, Yedder, Silva.
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Machin

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopez, Mustafa, Caner, Kadir, Aykut, Sissoko, Josue, Barbosa, Güray, Seleznov.
​TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

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