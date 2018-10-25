Dikkat! Kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı

Uludağ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı zirveyi beyazlara bürüdü. Meteoroloji yetkilileri kar kalınlığının 14 santimetre olduğunu açıklasa da, yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşıyor.

Uludağ Yolu'na çıkışta 10. kilometreden itibaren ise zeminde bulunuyor. Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için çalışmalarına başlarken, jandarma ekipleri 18.kilometredeki Milli Park Gişeleri'nden itibaren araçların zincirsiz çıkışlarına izin vermiyor.

Oteller Bölgesi'nde de işletmecilerin sezon hazırlığına başlayacağı ve Aralık ayından itibaren kış sezonunun açılacağı ifade ediliyor. Uludağ'a gelen ziyaretçiler ise beyaz manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hava sıcaklığının bugün en düşük eksi 5, en sıcak eksi 1 derece olacağı, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının kesileceği öğrenildi.