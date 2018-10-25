25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Yargıtay'dan İlginç boşanma kararı!

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Kocasının sık sık iş değiştirmesinden şikayet eden kadın, eşinin sürekli şehir dışına çıktığını, uzun süre eve gelmediğini belirterek boşanma davası açtı.
Yargıtay'dan İlginç boşanma kararı!
Yargıtay'dan İlginç boşanma kararı! Yargıtay'dan İlginç boşanma kararı! Yargıtay'dan İlginç boşanma kararı!

Karaman Aile Mahkemesi'ne müracaat eden genç kadın, sık sık iş değiştiren ve şehir dışına çıkıp evi ihmal eden kocasına boşanma davası açtı. Mahkeme, düzenli çalışmayan, sık sık iş değiştiren, il dışında çalıştığını söyleyerek uzun süre eve gelmeyen kocayı kusurlu buldu.

Evin geçimini davacı kadının sağladığına dikkat çeken Karaman Aile Mahkemesi, boşanmaya neden olan kusurlu davranışları sebebiyle davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmetti. Mahkeme, davalı erkeğin, davacı kadına manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararı davalı erkek temyiz etti.

Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sık sık iş değiştiren, düzenli işi olmayan kocanın kusurlu davranışlarının davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığına hükmetti. Daire, manevi tazminat kararının bozulmasına karar verdi. Dava dosyası yeniden Karaman Aile Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, ilk kararında direnirse devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girecek. Bu durumda  Genel Kurul'un vereceği kararla sık sık iş değiştirmenin boşanma sebebi sayılmasının yanında manevi tazminat ödemeyi gerektireceği hüküm altına alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.

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