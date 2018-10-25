Hırsızdan sadece onu geri vermesini istiyorlar

Gaziantep'te evine hırsız giren çift, çalınan evlilik cüzdanı ve çeşitli eşyalarından çok duvardan sökülerek alınan televizyonunu istiyor.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Hoşgör Mahallesi Adsız Şehitler Caddesi’nde yaşayan 66 yaşındaki Mustafa ve Fatma Bağcı, geceyi oğlunun evinde geçirdi. Kendi evlerine geldiklerinde televizyonun çalındığını fark eden çift, evde yaptıkları incelemede yatak, yorgan, battaniye gibi bazı eşyalar ile evlilik cüzdanın da çalındığını fark etti.

Şikayetçi olmadı, hırsıza seslendi

Hırsızlık olayının ardından şikayetçi olmayan Mustafa Bağcı, hırsıza seslenerek evlilik cüzdanından vazgeçtiğini belirtti. Eşyalarının hiçbirini geri istemediğini belirten Bağcı, sadece televizyonun geri getirilmesini istedi.

“Yeni bir evlilik cüzdanı çıkartırım"

Televizyonu için bir miktar para vermeye bile razı olduğunu vurgulayan Bağcı, "Eşimle beraber akşam oğlumda kaldım. Sabah eve gelince arka kapı açık durumdaydı. Baktım ki hırsızlar eve girmiş. Hemen evi kontrol ettik, televizyon, battaniye birkaç bakır kazan ve evlilik cüzdanımız almışlar. Tuvaletin penceresinden girmişler. Buradan hırsızlara sesleniyorum, Allah rızası için televizyonumu geri getirin. Başka bir şey istemiyorum. Gerekirse para da veririm, televizyonsuz duramıyoruz. Eşimle beraber yeni bir evlilik cüzdanı çıkartırız. Televizyonumuzu versinler yeter” diye konuştu.