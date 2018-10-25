25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Almanya'dan kritik Türkiye çıkarması!

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Almanya'dan kritik Türkiye çıkarması!
Almanya'nın başarılı Maliye ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier kurmaylarıyla beraber Türkiye'ye çıkartma gerçekleştiriyor.
Almanya'dan kritik Türkiye çıkarması! Almanya'dan kritik Türkiye çıkarması! Almanya'dan kritik Türkiye çıkarması!

Alman Maliye ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in 32 şirket yöneticisi, 25 önemli gazeteci ve bürokrat ile birlikte Ankara'ya gerçekleştireceği ziyareti Prof. Dr. Faruk Şen yorumladı.

İşte Prof. Dr. Faruk Şen’in yorumu:

 

Maliye ve ekonomi bakanı Peter Altmaier, Almanya’da çok uzun zamandır politikada yer alan bir kişidir. Ciddi bir dostluğum olan Peter Altmaier, Angela Merkel’in en güvendiği politikacılardan biridir. Büyük bir olasılıkla Peter Altmaier, Angela Merkel politikayı bırakırsa onun yerine geçmesi planlananların başında gelmektedir. 

Peter Altmaier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretinden takriben üç hafta sonra 32 Alman büyük firmasının CEO’su, 25 önemli gazeteci ve bürokratları ile Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmeye Ankara’ya geliyor. 

ALMANLAR CİDDİ İLGİ DUYUYORLAR

Ankara ziyareti birçok açıdan çok önemli. Uzun zamandır Türkiye ile ekonomik açıdan ilişki kurmayan Alman CEO’ları, şimdi ciddi bir şekilde Türkiye’ye ilgi duyuyorlar. 

Şartları demokrasinin istemesi, insan hakları konusunda sorun çıkmaması, yabancı sermayeye set çekilmemesi gibi kurallar. 32 CEO’nun arasında Türkiye hızlı tren satmak isteyen Siemens’ten tutun E.ON, Bosch gibi firmaların yetkilileri var.

50 MİLYAR EURO SINIRINI GEÇECEK  

32 büyük Alman CEO’sunun Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımların tutarı hepsi gerçekleşirse 50 milyar Euro sınırını geçecek bir şekilde. İşin en ilginç tarafı bu yatırımlar için Hermes kredileri başta olmak üzere Alman bankaları da her türlü destek kredisi vermek istiyor. Almanya’da kredi faizlerinin 0,50 ile 1 arasında dolaşması nedeniyle Alman bankaları için Türkiye’de ki yatırımlar yeni bir ümit. 

Gezinin en ilginç yönlerinden biri iş adamları kadar başta alman birinci ARD televizyonu, ikinci televizyonu RTL gibi televizyonların yanında birçok yazılı basın temsilcisinin de gelmesi şimdiye kadar Türkiye aleyhine yayın yapan bu kişilerin Türkiye ziyaretini büyük bir olasılıkla olumlu destekleyeceklerinden hareket edebiliriz. 

Alman Derin Devleti’nin basın üzerinde büyük bir etkisi olduğu da biliniyor. Peter Altmaier olumsuz haber yapacak gazetecileri Türkiye’ye getirmez. Türk-Alman ilişkileri aniden ekonomik açıdan da çok büyük bir ivmi kazanıyor. 82 milyonluk Almanya 81 milyonluk Türk pazarına ciddi bir şekilde tekrar sahip olmak istiyor.

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