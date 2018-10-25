Edinilen bilgiye göre; üniversitede ve memleketinde PKK Terör örgütünün çeşitli eylem ve açıklamalarına katılan S.Y. isimli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri kadının silahlı terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Yakalaması çıkan kadını arayan güvenlik güçleri kadının Aydın’ın Çine ilçesine gelin geldiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda S.Y. Çine’deki evinden alınarak hakim karşısına çıkarıldı. Çine'de de terör örgütü propagandası yapan S.Y. tutuklanarak Aydın E Tipi Cezevine gönderildi.
25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Gelin PKK'lı çıkınca, tutuklandı!
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