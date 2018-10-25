Gelin PKK'lı çıkınca, tutuklandı!

Aydın’ın Çine ilçesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri başka bir ilden gelin gelen kadını terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmaktan gözaltına aldı

Edinilen bilgiye göre; üniversitede ve memleketinde PKK Terör örgütünün çeşitli eylem ve açıklamalarına katılan S.Y. isimli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri kadının silahlı terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Yakalaması çıkan kadını arayan güvenlik güçleri kadının Aydın’ın Çine ilçesine gelin geldiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda S.Y. Çine’deki evinden alınarak hakim karşısına çıkarıldı. Çine'de de terör örgütü propagandası yapan S.Y. tutuklanarak Aydın E Tipi Cezevine gönderildi.