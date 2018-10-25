25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Galatasaray'da Nagatomo depremi!

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Galatasaray'da Nagatomo depremi!
Galatasaray'da Onyekuru, Fernando, Feghouli, Emre Akbaba ve Serdar Aziz'in ardından Yuto Nagatomo da sakatlandı. Japon oyuncuya akciğer sönmesi teşhisi konuldu.
Galatasaray'da Nagatomo depremi! Galatasaray'da Nagatomo depremi! Galatasaray'da Nagatomo depremi!

Onyekuru, Fernando, Feghouli, Emre Akbaba ve Serdar Aziz'in ardından bir şok da Nagatomo'dan geldi.

Göğsünün ortasına top gelen ve kendini yere bırakan Japon oyuncuya akciğer sönmesi (pnömotoraks) teşhisi konuldu.

Japon futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo’nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlıkheyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır.

Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat futbolcular:

Fernando
Feghouli
Serdar Aziz
Onyekuru
Emre Akbaba
Nagatomo

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