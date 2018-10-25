AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması

Hayati Yazıcı MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiaları için, "Melih Gökçek'i iş olsun diye görevden almadık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak çıkışını şöyle değerlendirdi;



"Türkiye siyasetine gündeme ittifak konuşmalarının değerlendirmelerin oturduğu günden bu yana Cumhur İttifakı'na konu alan dışında ittifak yapılacak alanlar gündeme geldiğinde Cumhur İttifakı ayrı tutulmuştur. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Cumhur İttifakı'nı hep yerel seçimlerden ayrı tuttuk. Cumhur İttifakı burada bitti mi? Türkiye yeni sisteme geçiş gerçekleştirdi.Yeni sistemin siyasal kültürünün oluşturulması gerekir. Parlamento siyasi parti ilişkileri bu süreci besleyici unsurlardır. Gerek Meclis gerek Meclis dışında bu birlikteliği sürdürme gayreti içerisindeyiz.

BAHÇELİ KARARLILIĞINI GÖSTERDİ



Bunun somut bir örneğini dün yaşadık. Erken emeklilik önerisi yaşadık. Sayın Bahçeli müdahalesini radikal biçimde gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı konusunda kararlı olduğunu göstermek için dünkü davranışını gerçekleştirdiği düşüncesindeyim."



MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI



Yazıcı MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiaları için "Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım. " dedi.



Yazıcı sözlerine şöyle devam etti;

"Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir. Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz. İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır.

GÖKÇEK'TEN YAZICI'YA CEVAP GELDİ

MHP'nin Ankara'dan aday gösterileceği konuşulan Melih Gökçek, kendisi için "İş olsun diye görevden almadık" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya yüklendi. Gökçek "Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım" dedi.



