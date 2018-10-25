25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Şehit’ten yürek burkan paylaşım

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Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım yürekleri burktu.
Şehit’ten yürek burkan paylaşım
Şehit’ten yürek burkan paylaşım Şehit’ten yürek burkan paylaşım Şehit’ten yürek burkan paylaşım

Mardin'de güvenlik güçleriyle bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın sosyal medya hesabından kendine ait paylaştığı fotoğrafın altına, "Biz vatan sana canımız feda derken şaka yapmıyorduk. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerinin yer aldığı paylaşım görenleri duygulandırdı.

Memleketi Çorum’da dün son yolculuğuna uğurlanan şehit uzman onbaşının cenazesinde gözyaşları sel olmuş, eşini asker selamıyla uğurlayan şehit eşi, cenazeye katılanlara gözyaşı dökmemelerini belirterek, hainlerin sevinmemesi için dik durmalarını istemişti.

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