26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 1 puanla dönüyor

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Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 1 puanla dönüyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında, Belçika deplasmanında Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 1 puanla dönüyor Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 1 puanla dönüyor Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 1 puanla dönüyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, Belçika deplasmanında Anderlecht karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan bir puanla dönüyor.

5. dakikada Saelemaekers'ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Gerkens'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

25. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan çektiği sert şutta top, az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Trebel'in ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Frey'le paslaşarak soldan ceza sahasına giren Slimani'nin şutunda top, kaleci Didillon'un üzerine gitti.

35. dakikada Anderlecht öne geçti. Kums'un pasında ceza sahasında topla buluşan Bakkali'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada sağ kanattan Isla'nın ceza sahasına ortaladığı topla Frey, arka direkte buluştu. Frey'in şutunda kaleci Didillon, sağına uzanarak çizgi üzerinde son anda topu kornere çeldi.

45. dakikada Kums'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

50. dakikada Anderlecht farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakkali, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı: 2-0

53. dakikada Anderlecht'in büyük hatasında Fenerbahçe golü buldu. Orta sahadan Gerkens'in savunmasına vermek istediği pasta meşin yuvarlak, Frey'in önüne gitti. Topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Frey, ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

57. dakikada Fenerbahçe, eşitliği buldu. Frey'in pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, rakibinden sıyrılarak yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2

Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe grubunda ikinci sırada yer aldı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda üçüncü hafta karşılaşmalarının ardından Dinamo Zagreb zirvede, Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. 

Üçüncü haftada Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb, deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.

Grupta üçte üç yapan Dinamo Zagreb, liderliğini sürdürdü. Dört puana ulaşan Fenerbahçe ise ikinci sırayı aldı.

Avrupa Ligi'nde 4. hafta müsabakaları 8 Kasım Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe'nin Anderlecht'i konuk edeceği haftada Dinamo Zagreb ise Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

 

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