26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:55Güneş 07:20Öğle 12:54İkindi 15:47Akşam 18:16Yatsı 19:36
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 93.748 1.14
  • Altın: 223,423 0.10
  • Dolar: 5,6293 0.07
  • Euro: 6,4006 0.05

Kumpas savcısının kuyumcu amcasından 100 kilo altın çıktı

»
Başkan Erdoğan'ın "Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon dolar para bulundu" sözleriyle gündeme getirdiği soruşturmanın detaylarına AKŞAM ulaştı. O servet, 25 Aralık'ın FETÖ'cü savcısı Akkaş'ın kuyumcu amcasından çıktı
Kumpas savcısının kuyumcu amcasından 100 kilo altın çıktı
Kumpas savcısının kuyumcu amcasından 100 kilo altın çıktı Kumpas savcısının kuyumcu amcasından 100 kilo altın çıktı Kumpas savcısının kuyumcu amcasından 100 kilo altın çıktı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik hazırlanan iddianamede Başkan Erdoğan'ın Isparta mitinginde "FETÖ imamlarından 100 kilo altın ve 5 milyon dolar çıktı" diyerek gündeme getirdiği dudak uçuklatan paranın detaylarına AKŞAM ulaştı. FETÖ'nün firari 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş'ın eşi ve kardeşinin sahte evraklarla kiraladıkları kasalarda yapılan incelemede servet bulundu.

Isparta'da FETÖ'cü Altınbaşak okullarının Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk Akkaş örgüte ait paralarla kuyumculuk yaptı. 15 Temmuz'un ardından kaçan Akkaş, serveti önce evinde sonra da kayınvalidesi adına Ziraat Bankası'nda kiraladığı kasada sakladı. Pembe Çilcan ölünce bankanın yetkilisi kardeşi İsmet Sedat Çilcan sahte belgeyle hesaplarını şüphelilerden kardeşi Şenol Çilcan'ın üstüne geçirdi. O gizli kasayı bulan polis içindeki serveti ele geçirdi.

20 ŞİRKETE BANK ASYA KREDİSİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca düzenlenen 2014 raporunda, yurtdışındaki FETÖ'cü 20 kuruluşun Bankasya'dan kredi çektikleri yer aldı. 2015 raporunda ise 16 kuruluşun BankAsya'dan 57 ayrı işlemde toplam 33 milyon 102 bin 672 euro, 28 milyar 838 milyon dolar ve 39 bin TL kredi çektiklerini bu kredileri üçüncü kişilere ödettiği ortaya çıktı.

İŞTE KALEM KALEM SERVET

Çok sayıda burma bilezik, 16 inci kolye, 14 ayar yüzük, 630 gr. set, 215 külçe altın, 18 külçe altın, 1065 gr. taşlı yüzük, 109 gram 14 ayar pırlanta, 4566 gr. set, 1820 gr. 22 ayar bilezik, 312 gram Trabzon burma, 600 çeyrek altın, 22 50'lik altın, 28 ayar altın, 14 künye, 638 gr. alyans, 8 reşat...

Akşam

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hayrettin Karaman'dan çarpıcı Türk vatandaşlığı yazısıHayrettin Karaman'dan çarpıcı Türk vatandaşlığı yazısıHayrettin Karaman'dan çarpıcı Türk vatandaşlığı yazısı
Darbe günü FETÖ’yle protokol imzalamışDarbe günü FETÖ’yle protokol imzalamışBalıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir’in, FETÖ’nün darbe girişiminde ABD’de bulunduğu ve örgütün kümelendiği Middle Tenessee State University ile işbirliği anlaşması imzaladığı ortaya çıktı.
Seçimde adaylık için istifada son tarih belli olduSeçimde adaylık için istifada son tarih belli olduYSK, önümüzdeki yerel seçimin tarihi resmen ilan etti: 31 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için adaylık düşünen kamu görevlilerinin 1 Aralık'a kadar istifa etmeleri gerekiyor.
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltıAdana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltıAdana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kumpas savcısının kuyumcu amcasından 100 kilo altın çıktıKumpas savcısının kuyumcu amcasından 100 kilo altın çıktıBaşkan Erdoğan'ın "Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon dolar para bulundu" sözleriyle gündeme getirdiği soruşturmanın detaylarına AKŞAM ulaştı. O servet, 25 Aralık'ın FETÖ'cü savcısı Akkaş'ın kuyumcu amcasından çıktı
İstanbul'da bedelli kuyruğu gece de devam ettiİstanbul'da bedelli kuyruğu gece de devam ettiİstanbul Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu.
  • 'Hiç beklemiyordum, beni nasıl yakaladınız?'26 Ekim 2018 Cuma 08:09
  • Son üç yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı26 Ekim 2018 Cuma 08:00
  • Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama26 Ekim 2018 Cuma 07:37
  • Emekli binbaşı PKK üyeliğinden tutuklandı26 Ekim 2018 Cuma 07:22
  • Hatay'da sel sularına kapılan 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti26 Ekim 2018 Cuma 07:20
  • Şehit’ten yürek burkan paylaşım25 Ekim 2018 Perşembe 15:48
  • AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması25 Ekim 2018 Perşembe 14:55
  • Meteoroloji'den don uyarısı!25 Ekim 2018 Perşembe 14:34
  • Gelin PKK'lı çıkınca, tutuklandı!25 Ekim 2018 Perşembe 14:33
  • Almanya'dan kritik Türkiye çıkarması!25 Ekim 2018 Perşembe 14:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri