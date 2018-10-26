26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Irak’ta Türkmen subaylara gözaltı

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Irak’ta skandal gözaltılar baş gösterdi. Emekli 7 Türkmen subay gözaltına alındı. Halepçe Katliamı bahanesiyle İran-Irak savaşına katılan Türkmen subaylardan intikam alındığı vurgulandı.
Irak’ta Türkmen subaylara gözaltı
Irak’ta Türkmen subaylara gözaltı Irak’ta Türkmen subaylara gözaltı Irak’ta Türkmen subaylara gözaltı

rak istihbaratı tarafından hazırlanan skandal raporla ordudan emekli 7 Türkmen subay gözaltına alındı. Türkmen subayların gözaltına alınmalarına gerekçe olarak 1980 İran-Irak savaşı ve 1988-Halepçe katliamına katılmaları gösterildi. Skandal operasyona büyük tepki gösteren Irak Türkmenleri, gözaltıların İran-Talabani-Barzani arasında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve yeni hükümetin kurulması ile ilgili görüşmeler sonrası başladığını vurguladı.

SÜREÇ 2006’DA BAŞLADI
Emekli Türkmen subayların gözaltına alınma süreci 2006 yılında başladı. Yeni Şafak’ın konuştuğu üst düzey Iraklı yetkili, Halepçe Katliamı bahanesi ile İran-Irak savaşına katılan Iraklı Türkmen subaylardan intikam alınmak istendiğini belirtti. Iraklı kaynak, 2006 yılında bir tutuklama listesi hazırlandığını ancak tatbik edilmediğini, 2010 yılında bu listenin bir kez daha güncellendiğini ancak mezhep savaşı endişesi ile ertelendiği bilgisini verdi. Irak İstihbaratı ve İçişleri Bakanlığı İstihbarat Birimi’nin 8 ay önce yeniden aynı kapsamda dosya çalışması yaptığı ve İçişleri Bakanı Kasım el Araci tarafından operasyonun başlatıldığı belirtilirken, Türkmen subaylara işkence yapıldığı ve suç itirafında bulunmaya zorlandıkları kaydedildi.

GÜNDEM DEĞİŞTİRME TAKTİĞİ
Gelişmeleri değerlendiren Iraklı Türkmenler, emekli binbaşı, albay ve yüzbaşı rütbesinde olan Türkmenlerin gündem değiştirme amaçlı gözaltına alındığını belirtti. Emekli Binbaşı Fevzi Hasan, Türkmen Cephesinin yoğun çabaları sonucu serbest kaldı. Başta Binbaşı Abdulsettar ve Yüzbaşı İlham Bey olmak üzere diğer 6 kişinin gözaltı süresi ise devam ediyor. Iraklı Türkmenler, Halepçe Katliamında Saddam’ın özel birliklerinin görev aldığını ve hiçbir Türkmenin bu süreçte yer almadığının bilinmesini istiyor.

Türkmenler yok sayıldı
Irak’ta 12 Mayıs 2018’de yapılan seçimlerin ardından Eylül ayında hız kazanan görüşme trafiği sonrası Berham Salih 2 Ekim’de Cumhurbaşkanı seçildi. Salih’in ilk icraatı ise seçimlere bağımsız aday olarak giren Şii politikacı Adil Abdulmehdi’yi hükümeti kurmakla görevlendirmek oldu.Açıklanan kabinede hiçbir Türkmen isme yer verilmedi. Yeni kabinenin kapalı kapılar ardında mezhep ve etnik unsurlar esas alınarak şekillendiğini kaydeden Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, “Bu durum Türkmenleri alenen yok saymaktır. Mevcut tablo başta Türkmenler olmak üzere milyonlarca Iraklıyı temsil etmekten uzak” dedi.

Yeni Şafak

 

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