26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Erdoğan çok sert çıktı: Külahları değişiriz!

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Erdoğan çok sert çıktı: Külahları değişiriz!
Yerel seçim öncesi teşkilatı sert bir dille uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim ki partimizi kendi heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz."
Erdoğan çok sert çıktı: Külahları değişiriz! Erdoğan çok sert çıktı: Külahları değişiriz! Erdoğan çok sert çıktı: Külahları değişiriz!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Yerel seçim çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylara  "Kim ki partimizi kendi heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz. Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa zaten aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin. Bizi de yormasınlar. Aday adayı olmasın ‘bana müsaade’ desin ve kenara çekilsin." uyarısında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmaları şöyle;

31 Mart'ta yapılacak seçimler için hazırlıklarımız sürüyor. YSK'nın takvimini beklemeden bir takım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanları ile değerlendirmemiz belli bir aşamaya geldi. Aday belirleme sürecini hızlandırmamız, milletimizin gönlüne girmemiz için yapacağımız çalışmalarda bize zaman kazandıracaktır. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır. Mahalli seçimlerde aday tespitleri çok önemli, bunun yanında belediye meclis üyeleri çok önemli, il genel meclis üyeleri çok önemli. Her aşamada bu dinamikleri göz önünde tutmak gerekiyor. 

MHP İLE ÜLKE İÇİN BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 Cumhur İttifakına bağlılığımızı sürdürmekle birlikte, seçim ittifakını bir kenara bıraktık. MHP ile ülke için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu izleyecek. 16 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler bizim en büyük referansımızdır. Bunu anlatmakta acze düşersek yazıklar olsun bize. 

AÇIK AÇIK UYARDI: KÜLAHLARI DEĞİŞİRİZ

Pazartesi günü İstanbul'da dünyanın en büyüklerinin biri olan İstanbul Havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 2023 itibariyle 150-200 milyon yıl yolcu kapasitesine ulaşacak olan havalimanına kavuşuyoruz. Gelecek birçok liderlerle birlikte orada bu açılışı gerçekleştireceğiz. Çanakkale 1915 Köprüsü barajlar Akkuyu Nükleer Santrali devam ediyor şehir hastanelerimiz devam ediyor. Kim ki partimizi kendi heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz. 

ADAY OLARAK BİLE KARŞIMA GELMESİN

Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa zaten aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin. Bizi de yormasınlar. Aday adayı olmasın ‘bana müsaade’ desin ve kenara çekilsin. Ve yeni isimlerle yolumuza devam edelim. Herhalde de bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Partimizin AK olan o isminin güzelliğini kimsenin lekelemeye hakkı yok. AK Parti kapısından içeri gurur, kibir, fitne, fesat, hizipçilik, bencillik, haram, yalan kesinlikle girilemeyecek bir partidir. Unutmayınız, milletimiz bizim kara karşımız, endamımız, hoş sohbetimiz için değil; yaptığımız, yapacağımız hizmetler için bu görevlere getiriyor. Bu görevi unutup, kerameti kendinden veya kendinde görmeye başlayanlar eninde sonunda bu milletin tokadını yemeye mahkumdur.

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