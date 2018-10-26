Rusya'dan herkesi şaşırtan Suudi Arabistan çıkışı!

Suudilerle 5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suudi Kraliyet Ailesi'nin, Cemal Kaşıkçı cinayetinde parmakları olmadığına ilişkin açıklamalarına, Kremlin'in inanıp inanmadığına ilişkin bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Kral'ın (Selman bin Abdülaziz el Suud) resmi açıklaması var, Veliaht Prensi'nin (Muhammed bin Selman) resmi açıklaması var. Onlara inanmamak için prensipte kimsenin bir sebebi olmamalı."

"Kraliyet Ailesi'nin bu cinayeti kınadığını ve ailenin bunda dahli olmadığını söylediğini duyduk" diye devam eden Kremlin Sözcüsü, "Geri kalan hepsi, Kraliyet ailesinin de yapılmasını istediği soruşturmada cevabı bulunacak sorular. Bunu (soruşturma başlatılmasını) memnuniyetle karşılıyoruz" vurgusunu yaptı.

RUSYA, SUUDİ ARABİSTAN İLE 5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Riyad’da Reuters’a yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin soruşturulması ve sorumlularının cezalandırılması gerektiğini ancak Suudi Arabistan’ın reformlarının önemli ve "desteklenmeye değer" olduğunu söylemişti.

İngiliz Times gazetesi ise Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bazı Batılı şirketler ve hükümetler tarafından boykot edilirken Rusya’nın konferansta 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığını yazmıştı. Konferansta Rusya’nın Hermitage müzesinin Suudi Arabistan’da şubesinin açılmasına dair de bir anlaşma imzalandığı belirtilmişti. St. Petersburg’da yer alan müzenin direktörü Mikhail Pyotrovski’nin, Prens Selman’ın boykota rağmen katılım sağlayan Rus ve Çinli yetkililere teşekkür ettiğini ve "Artık en iyi dostlarımızın ve düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz" dediğini aktaran Times’ın haberi şöyle devam etti: "Suudi ve Rus varlık fonları Rusya’nın Arktik bölgesinde 5 milyar dolarlık ortak gaz projesi geliştirdiklerini açıkladı."