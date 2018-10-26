CIA Başkanı ses kaydını Fidan'ın yanında dinledi

Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra ABD'ye dönen ve Kaşıkçı cinayetinin detaylarına ilişkin Türk istihbarat birimlerinden çok önemli bilgiler alan CIA Başkanı Gina Haspel, kendisine sunulan ettiği bilgileri Başkan Trump'a bizzat sundu.

-İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda vahşi bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı olayı için ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen CIA Başkanı Gina Haspel'in Ankara ve İstanbul temaslarına dair detaylar netleşti.

Haspel, Türkiye'de ilk olarak Ankara'daki ABD Büyükelçiği'ne geçti. Burada FBI ve CIA'nın ofis başkanlarından brifing alan Haspel daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

CIA BAŞKANINDAN TÜRKÇE ESPRİLER

CIA'nın başına geçmeden önce farklı ülkelerde önemli görevler üstlenen CIA Başkanı Haspel'in 1 numaralı koltuğu oturmadan önceki en önemli duraklarından biri de Türkiye'ydi. 2000 yılında CIA'nın Ankara merkezinde istasyon şef yardımcısı olan Haspel, İstanbul'da da uzun yıllar kalmıştı.

Bu dönemde çok iyi derecede Türkçe konuşmayı öğrenen Haspel'in Ankara ve İstanbul'da Türk istihbarat yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde de Türkçe espriler yaptığı ve bazı soruları yine Türkçe olarak yönelttiği öğrenildi.

KAYDI DİNLEYİP TRUMP'A BİLGİ VERDİ

Haspel ayağının tozuyla döndüğü ülkesinde Başkan Trump'a CIA tarafından her sabah verilen günlük bilgilendirmede Kaşıkçı konusunu ilk sırada anlattı.

Haspel'in Hakan Fidan ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin elindeki ses kaydını dinlediği, ancak Türk istihbaratının ABD'li mevkidaşlarına herhangi bir kayıt örneği vermediği öğrenildi.

ABD BASINI YAZMIŞTI

Haspel'in ziyaretinin ardından Washington Post gazetesi, CIA Direktörü'nün Kaşıkçı'ya ilişkin ses kaydını dinlediğini yazmış ancak farklı bir detay vermemişti.

Haberde, Haspel’in, ses kayıtları dışında Riyad yönetiminin de cinayetle bağlantısına ilişkin yeterli bilgiye sahip olduğunun düşünüldüğü ve Trump’ın, gelecek günlerde Suud yönetimi ve özellikle Veliaht Selman’a dair yeni kararlar almasının beklendiği kaydedilmişti.

Yeni Şafak