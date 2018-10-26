26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Emre Belözoğlu'dan kötü haber

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Emre Belözoğlu'dan kötü haber
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Emre Belözoğlu'dan kötü haber Emre Belözoğlu'dan kötü haber Emre Belözoğlu'dan kötü haber


Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 16.00'da başlayacak maçta deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman, teknik ısınmayla başladı. Antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışırken, arka adalesinde ağrı olan Emre Belözoğlu’nun tedavisine devam edildi.

Belözoğlu'nun Konya deplasmanına götürülmeyeceği açıklandı.

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