Avrupa devleri astronomik rakamı kabul etti!

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgili İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Cengiz'in ocak ayında astronomik bir ücretle satılabileceği konuşuluyor.

Takımıyla geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösteren milli futbolcu, bu sezona da kusursuz bir başlangıç yaptı.

Roma'nın Viktoria Plzen'i 5-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asist kaydeden Cengiz, gollerine bir yenisini de salı gecesi oynanan CSKA Moskova maçında eklemişti. İtalyan devi, mücadeleyi 3-0 kazanırken gollerden biri de milli futbolcumuzdan gelmişti.

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro'ya kadar ulaşan sağ kanat oyuncusuyla ilgili bugün İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, milli oyuncunun ara transfer döneminde satılabileceğini öne sürdü.

Roma kulübünün Cengiz için belirlediği bonservis bedelinin en az 50 milyon euro olduğunun belirtildiği haberde milli futbolcu için devrede olan Avrupa devlerinin isimleri de belirtildi.

Gazeteye göre Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Barcelona Cengiz için biçilen 50 milyon euro'yu ödemeyi kabul etti.

Haberde City menajeri Pep Guardiola'nın Cengiz'le özel olarak ilgilendiği ve bir gözünün milli futbolcumuzda olduğu ifade edildi.