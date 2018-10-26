26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:55Güneş 07:20Öğle 12:54İkindi 15:47Akşam 18:16Yatsı 19:36
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 92.163 -1.69
  • Altın: 222,863 -0.15
  • Dolar: 5,5988 -0.48
  • Euro: 6,3527 -0.70

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

»
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası aracıyla kaçtı.
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

​Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yusuf Asil yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Asil ile yanındaki Mehmet, Naile, Sibel ve Elif Su Asil (1) yaralandı. Kamyon şoförü aracıyla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. 

Araçtan çıkarılan yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bulgar levası değer kazanınca adeta bir şehri istila ettiler!Bulgar levası değer kazanınca adeta bir şehri istila ettiler!Edirne’de kurulan sosyete pazarı adeta Bulgarların akınına uğradı.
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varŞanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varŞanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası aracıyla kaçtı.
CIA Başkanı ses kaydını Fidan'ın yanında dinlediCIA Başkanı ses kaydını Fidan'ın yanında dinlediTürkiye'yi ziyaret ettikten sonra ABD'ye dönen ve Kaşıkçı cinayetinin detaylarına ilişkin Türk istihbarat birimlerinden çok önemli bilgiler alan CIA Başkanı Gina Haspel, kendisine sunulan ettiği bilgileri Başkan Trump'a bizzat sundu.
Poşet cinayetinde tartışma çıkartan kararPoşet cinayetinde tartışma çıkartan kararİzmir'in Çiğli ilçesinde, cesedi naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'i bıçaklayarak öldürmekle suçlanan erkek arkadaşı tutuklu sanık Ümit Şentürk'e verilen 25 yıl hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.
Erdoğan çok sert çıktı: Külahları değişiriz!Erdoğan çok sert çıktı: Külahları değişiriz!Yerel seçim öncesi teşkilatı sert bir dille uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim ki partimizi kendi heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz."
Operasyon sinyali!Operasyon sinyali!Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında Münbiç için operasyonu mesajı verdi.
  • 'Yasak aşk' cinayetini böyle anlattı!26 Ekim 2018 Cuma 11:48
  • Bunun yapan yandı!26 Ekim 2018 Cuma 11:28
  • Hayrettin Karaman'dan çarpıcı Türk vatandaşlığı yazısı26 Ekim 2018 Cuma 09:31
  • Darbe günü FETÖ’yle protokol imzalamış26 Ekim 2018 Cuma 09:00
  • Seçimde adaylık için istifada son tarih belli oldu26 Ekim 2018 Cuma 08:49
  • Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı26 Ekim 2018 Cuma 08:47
  • Kumpas savcısının kuyumcu amcasından 100 kilo altın çıktı26 Ekim 2018 Cuma 08:30
  • İstanbul'da bedelli kuyruğu gece de devam etti26 Ekim 2018 Cuma 08:16
  • 'Hiç beklemiyordum, beni nasıl yakaladınız?'26 Ekim 2018 Cuma 08:09
  • Son üç yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı26 Ekim 2018 Cuma 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri