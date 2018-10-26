26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Bulgar levası değer kazanınca adeta bir şehri istila ettiler!

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Edirne’de kurulan sosyete pazarı adeta Bulgarların akınına uğradı.
Bulgar levası değer kazanınca adeta bir şehri istila ettiler!
Bulgar levası değer kazanınca adeta bir şehri istila ettiler! Bulgar levası değer kazanınca adeta bir şehri istila ettiler! Bulgar levası değer kazanınca adeta bir şehri istila ettiler!

Edirne’de, yaklaşık 15 yıldır her cuma günü kurulan ve halk arasında ‘sosyete pazarı’ olarak bilinen ulus pazarı esnafı, son aylarda döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla birlikte adeta Bulgarların akınına uğradı. Pazar yönetimi, komşu ülke Bulgaristan’dan gelen müşterilerin taleplerine ve yoğunluğuna cevap verebilmek için ilginç ve pratik bir çözüm oluşturdu.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi, esnaf ve müşteriler arasında yaşanan dil sorununu mini alışveriş sözlüğüyle çözdü.

"Komşudan gelen müşterilerle esnaf iletişim sorunu yaşıyordu"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, "Dövizin yükselmesi ile birlikte yaşanan turist akını, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen vatandaşlarla esnafımız arasında dil sorunu yaşanmaktaydı. Dil sorununu çözmek amacıyla mini alışveriş sözlüğü tanzim ettik. Esnaflarımıza bunları dağıttık. Hem esnafımız açısından hem de turistler açısından bir kolaylık olarak bu sözlük broşürlerimizin dağıtımını yaptık"” dedi.

"Daha pratik bir çözüm oldu"

Reisoğlu, kente gelen Bulgar ve Yunan turistlerle dil sorununun kendileri açısından da büyük bir problem olduğunu hatırlatarak, "Alışveriş yapabilecekleri günlük pratik cümleler, kelimeler, sayılar, rakamlar, fiyatlar, bunlarla ilgili sorular gibi toplamda 250’ye yakın cümle ve kelimeyi bu broşürde topladık. Alışverişle ilgili yaşadıkları tüm sorunları ortadan kaldıracak diye de düşünüyoruz. Esnafımız da yabancı müşterilerimiz de çok memnun oldular. Tabiri caizse eskiden tarzanca konuşmaktansa daha pratik daha anlaşılabilir bir dilde turistlerle artık anlaşabiliyorlar. Turistler de bu durumdan memnun kaldılar" diye konuştu.

"Telefona, hesap makinesine sarılıyorduk"

15 yıldır ulus pazarında esnaflık yaptığını belirten Murat Kılıç da "5-6 aydır buraya bayağı bir turist akını oldu. Dövizin yükselmesi nedeniyle tabi biz de durumdan memnunuz. Alışveriş sırasında ya telefona sarılıyorduk ya da hesap makinesine sarılıyorduk. Bugün sabah itibariyle sözlüklerimiz dağıtıldı. Bizim açımızdan daha kolaylık oldu" dedi.

"Bu sayede ticaretin daha da gelişeceğine inanıyorum"

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan alışveriş için Edirne’ye geldiğini dile getiren Sofia Atyana da "El sözlüğü pratik bir çözüm olmuş. Bu sayede ticaretin daha da gelişeceğine inanıyorum. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki fiyatları karşılaştırdığımızda arada gerçekten büyük bir fark var. Bu da bizim burada alışveriş yapmamızı etkiliyor" ifadelerini kullandı.

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